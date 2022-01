Mercato Lazio: fermento in uscita, ma arrivi ancora fermi a zero

Quarantotto ore alla scadenza del mercato invernale, ma nell’aeroporto biancoceleste ad essere ben fornito sembra sia solo il display che elenca le destinazioni delle partenze. Vedat Muriqi, che ieri ha svolto il suo ultimo allenamento con la maglia della Lazio, raggiungerà Maiorca dove – presumibilmente domani – verrà presentato, Jony è vicino a fare ritorno allo Sporting Gijon nella serie B iberica, formazione che lo ha lanciato nel massimo campionato spagnolo, mentre Bobby Adekanye concluderà la stagione in serie B sbarcando a Crotone con la formula del prestito. Senza contare le indiscrezioni che arrivano dalla Turchia, che parlano di un possibile abboccamento tra la società capitolina e il Galatasaray per la cessione di Akpa Akpro, sebbene lo scarso tempo a disposizione accresca le difficoltà per il buon esito della trattativa. Mentre sembrano essere state murate le attenzioni provenienti dalla Liga all’indirizzo di Patric, che non se ne andrà gratuitamente ora ma – eventualmente – in estate a parametro zero in caso di mancato accordo sul rinnovo.

Piste di atterraggio, quindi, ancora vuote. Con le rassicurazioni del presidente Lotito, il quale ha tranquillizzato tutti sottolineando che qualcosa in entrata verrà fatto, che evidentemente non bastano a far evaporare i dubbi – peraltro legittimi – di chi si aspettava ben altro fermento in questo mese di gennaio scivolato, invece, via senza sussulti e con l’indice di liquidità a rendere risicati i margini di manovra. Eppure, quella “discesa in campo” dichiarata in giornata potrebbe trovare applicazione nella trattativa più calda delle ultime ore, legata a Aleksej Miran?uk, attualmente all’Atalanta: il presidente biancoceleste potrebbe infatti sbloccare in prima persona l'impasse venutosi a creare, determinato in primis dalle reticenze del tecnico nerazzurro Gasperini. Il quale, già nei giorni precedenti, aveva congelato la partenza del russo alla volta di Genova.

C’è poi la questione Verona: possibile un accordo sotto lo striscione del traguardo per l’arrivo a Roma di Kevin Lasagna, molto più ripida la salita per raggiungere la “vetta” Nicolò Casale, monitorato anche da un paio di “big” (tra cui il Napoli). La sensazione è che la dirigenza veneta preferisca aspettare giugno, attendendo che venga formalizzata un’offerta vantaggiosa auspicando un ulteriore salto di qualità – in questa seconda parte di stagione – fatto dal jolly difensivo che ne accresca la valutazione.

Normale, quindi, che il d.s. Tare si stia cautelando studiando con attenzione alcuni “Piani B”, con la suggestione Ghoulam durata il breve volgere di una giornata o giù di lì e Parisi – salvo colpi di scena – destinato a restare all’Empoli. Non è pertanto azzardato ipotizzare che il pacchetto arretrato potrebbe, alla fine, contare sul solo serbo Dimitrije Kamenovi? – il cui contratto verrà, come da accordi, depositato – come rincalzo invernale. In attacco, invece, prende campo l’idea Jovane Cabral, attaccante dello Sporting Lisbona, pratica...rispolverata dalla dirigenza biancoceleste che in passato aveva già fatto un pensierino sulla punta capoverdiana con passaporto portoghese. Poche presenze – complici alcuni problemi fisici ora risolti – e scarso minutaggio fino a questo momento per Cabral, che a Roma potrebbe rilanciarsi ed arrivare con un prestito legato ad una cifra per il riscatto inferiore ai dieci milioni di euro. E riempire così la casella, ora vuota, di vice-Immobile.