Dove vedere Lazio-Celtic in tv e streaming: le probabili formazioni

Pronunciare la parola crisi, in casa Lazio, non è più inappropriato. La sesta sconfitta in Serie A, incassata all’Arechi contro una Salernitana che non aveva mai vinto in campionato, ha sensibilmente aumentato le fibrillazioni nell’ambiente biancoceleste, che ora guarda alla parentesi di Champions per provare a rasserenare un cielo pieno di nubi. C’è un secondo posto nella Pool E da difendere dall’assalto del Feyenoord, contando anche sull’ausilio dell’Atletico Madrid il quale, battendo gli olandesi, potrebbe anche regalare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta con un turno di anticipo. Questo ovviamente, a patto di battere il Celtic all’Olimpico, come peraltro già accaduto all’andata quando un gol di Pedro agli sgoccioli del match regalò tre punti di platino. Di fronte ai biancocelesti, la squadra scozzese che in patria viaggia a velocità supersonica (imbattuta in campionato dopo 14 turni con undici vittorie e tre pari, però uscita al secondo turno della League Cup per mano del Kilmarnock), ma in Europa ha messo in cassaforte appena un punto, frutto del pari casalingo contro l’Atletico Madrid. Un solo precedente tra le due squadre nella Capitale, datato novembre 2019, quando il Celtic espugnò Roma nella fase a gironi di Europa League con una rete di Ntcham all’ultimo minuto di recupero.

Lazio-Celtic, le scelte di Sarri

Il tecnico biancoceleste continua a perdere pezzi: nel match contro gli scozzesi resteranno fuori, oltre a Casale (lesione all’adduttore), anche Romagnoli (lesione distrattiva al polpaccio destro) e lo squalificato Vecino, ed appare improbabile anche l’utilizzo di Zaccagni fermato da un problema all’anca. In attacco, Immobile guiderà il tridente supportato quindi da Felipe Anderson e Pedro, mentre in difesa, Gila affiancherà Patric, con Marusic ed Hysaj favoriti a posizionarsi sugli esterni nella retroguardia a protezione di Provedel. Mediana con Cataldi play, sui fianchi il rientrante Luis Alberto e Kamada.

Lazio-Celtic, le scelte di Rodgers

L’allenatore della squadra biancoverde è alle prese con l’emergenza nel reparto offensivo, dove mancheranno gli squalificati Maeda (peraltro fermo per infortunio) e Palma fermato per somma di cartellini gialli, oltre ad Abada out da due mesi per un problema al muscolo femorale. A supportare Furuashi al centro dell’attacco potrebbero quindi essere Yang ed il nazionale irlandese Mikey Johnston. Nel pacchetto di mischia inamovibili capitan McGregor ed O’Riley: a giocarsi il terzo slot uno tra Turnbull, il portoghese Paulo Bernardo ed il norvegese Holm, in considerazione dell’indisponibilità di Hatate, da un mese ai box per un fastidio alla coscia. Davanti al portiere Hart, si schiereranno Alistair Johnston a destra, Taylor a sinistra e la coppia centrale formata da Scales ed il vincente del ballottaggio tra Carter-Vickers e Phillips.

Lazio-Celtic, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Patric, Hysaj, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Celtic (4-3-3): Hart, A. Johnston, Scales Carter-Vickers, Taylor, O'Riley, McGregor, Holm, Furuashi, Yang, M. Johnston. All. Rodgers

Lazio-Celtic, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Celtic, in programma martedì 28 novembre alle ore 18.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.