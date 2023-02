Lazio, verso il Cluj: il punto sugli infortunati

Il ritorno di capitan Immobile goleador, della vittoria e dei clean sheet (due consecutivi con Cluj e Salernitana) hanno al momento permesso alla Lazio di raddrizzare un mese di febbraio cominciato male. Per concluderlo in bellezza arriva una coppia di partite da vincere: prima con i rumeni già battuti di misura all’Olimpico, per garantirsi il passaggio del turno in Conference, poi contro la Sampdoria nel posticipo di lunedì sera, essenziale per tenere il passo di chi è avanti in classifica e non perdere contatto con la zona Champions attualmente distante due lunghezze. A complicare il cammino dei biancocelesti nella prossima “combo” di gare c’è però la corposa lista degli indisponibili, nella quale – oltre a Radu vittima di un risentimento al flessore – è ancora presente Romagnoli: il difensore è alle prese con una lesione di basso grado a carico del bicipite della coscia sinistra, e dovrebbe provare a rientrare in occasione della sfida clou di inizio marzo al “Maradona” contro il Napoli.

Nel return match di Conference si registrerà poi l’assenza di Pedro: l’attaccante spagnolo ha riportato, in uno scontro con Bronn durante la sfida dell’Arechi contro la Salernitana, la frattura scomposta delle ossa nasali, che ha richiesto un intervento chirurgico per essere ridotta. Con un'opportuna protezione al volto, si ipotizza un suo rientro lunedì sera all’Olimpico. Restano ancora forti dubbi sia su Milinkovic Savic, obbligato a dare forfait nell’ultima di campionato per una gastroenterite ed ancora a riposo, che su Marcos Antonio il quale – sembrerebbe per un problema analogo – ha saltato la prima seduta settimanale. Rotazioni pertanto limitate quelle opererà Sarri, anche in considerazione della squalifica di Patric espulso nella sfida contro il Cluj dopo un quarto d’ora.