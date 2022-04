Lazio, vocazione casalinga e attitudine al gol per restare in orbita

Tempo di tabelle e conteggi, in casa Lazio. La quarta vittoria ottenuta nelle ultime cinque gare – centrata a Marassi contro il Genoa - ha permesso ai biancocelesti di tenere il passo del gruppo attualmente in bagarre per conquistare un posto nelle coppe europee. Ma l’attenzione ora si sposta inevitabilmente sui prossimi sei impegni, che nel caso di Fiorentina ed Atalanta saranno sette – una partita a testa da recuperare a fine mese – e che forniranno alla classifica sembianze definitive.

I biancocelesti hanno, rispetto alle altre contendenti, il vantaggio di avere più incontri casalinghi in questo rush finale – quattro, al pari delle due formazioni che devono recuperare una partita – due dei quali consecutivi con Torino e Milan a cavallo della Pasqua. Poi le trasferte sul campo dello Spezia ed allo Stadium contro la Juventus, insieme agli incontri dell’Olimpico con Sampdoria e Verona. E il pubblico di casa potrebbe essere un prezioso alleato, visto che davanti ai suoi tifosi la Lazio ha una media punti (2,07) inferiore solo a Fiorentina ed Inter.

Ci sono poi da considerare gli impegni europei di Atalanta e Roma, che in caso di passaggio del turno nei quarti di finale rispettivamente di Europa League e Conference League, si troverebbero a incastrare nelle settimane conclusive un doppio confronto di semifinale, che comporterebbe un ulteriore dispendio di energie fisiche e mentali. E se la classifica dovesse per ipotesi restare quella attuale, un eventuale successo europeo degli orobici e dei giallorossi – unito all’eliminazione della Fiorentina dalla Coppa Italia - avrebbe come conseguenza persino un “upgrade” della competizione continentale da affrontare il prossimo anno. Perché il sesto posto darebbe l’Europa League, e non la Conference, visto che le italiane di Champions sarebbero cinque (le prime quattro più l’Atalanta) ed in Europa League andrebbero la Roma chi alzerà la Coppa Italia. Ma qualora la vincitrice della coppa nazionale abbia già obliterato il biglietto di ingresso per la Champions, lo slot di Europa League scalerebbe alla quinta – la Roma, però già qualificata – e finirebbe così nelle mani della Lazio attualmente sesta.

Calcoli basati su ipotesi, certo, ma che cominciano ad assumere una certa importanza in prossimità del traguardo. E restando sui numeri, l’efficacia offensiva rappresenta al pari del rendimento casalingo un’altra delle certezza inscalfibili. Se come media punti interna la Lazio è al terzo posto, nella graduatoria del miglior attacco è addirittura seconda ad una sola rete dall’Inter. E Ciro Immobile, con la tripletta di Marassi, è tornato a guidare la classifica dei bomber di serie A, mettendo nel mirino Quagliarella – che lo precede di un gol - in quella dei migliori marcatori all-time del torneo ed anche Batistuta avanti di quattro. Riscontri interessanti, quindi, in una volata finale apertissima. Dove anche le sfumature faranno la differenza, dove gli errori si pagheranno, più di prima, a caro prezzo.