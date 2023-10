Alta tensione Lazio: contro Celtic ed Atalanta è già tempo di sfide-verità

Quattro sconfitte in sette partite cominciano ad essere già parecchie. Specie se, riavvolgendo il nastro e prendendo in esame lo scorso campionato, lo stesso numero di k.o. in campionato era stato raggiunto dopo sedici giornate. La tensione corre sul filo in casa Lazio, e quello che lega mister Sarri al patron Lotito sembra davvero essersi pericolosamente assottigliato, rendendo distantissimi i tempi in cui allenatore e presidente sembravano sintonizzati sulla stessa lunghezza ed entrambi entusiasti del nuovo accordo stipulato, il quale ha legato il tecnico campano ai biancocelesti fino al 2025. Sembra che ad aleggiare sia una reciproca insoddisfazione: da una parte i risultati ma anche – a quanto trapela – alcune scelte effettuate da Sarri, dall’altra un mercato che ha costituito un nervo sempre scoperto, tra giocatori richiesti e non arrivati, altri sul punto di sbarcare a Formello ma il cui acquisto non è stato avallato, ed un organico che gira e rigira è diverso da quello auspicato ed a cui l’allenatore si dovrà adeguare.

Ci sarà chiaramente la sosta per provare a riordinare le idee, ma intanto il calendario propone due sfide che impongono di non fallire. Si comincia in Champions League con il Celtic, nel secondo incontro valevole per la fase a gironi dove la Lazio può vantare una serie di sette incontri senza sconfitte (due vittorie e cinque pareggi, l’ultimo dei quali in casa con l’Atletico Madrid nel debutto stagionale nella competizione). Poi ci sarà il confronto interno con l’Atalanta: anche qua, i tre punti diventano essenziali per non accumulare ulteriore divario dalla zona Europa in quello che è legittimamente definibile come scontro diretto. E nonostante appaia poco percorribile la strada di un divorzio (era già spuntato il nome di Tudor come possibile alternativa in caso di cambio di guida tecnica), l’impressione è che solo in presenza di un deciso cambio di rotta a partire dalla sfida del Celtic Park, le crepe comparse potranno essere riparate.

Questo doppio confronto ravvicinato imporrà anche un’attenta gestione delle forze, tale da avere come conseguenza anche cambiamenti nell’undici iniziale e staffette in corso d’opera. La delicatezza dei due incontri in programma potrebbe però portare a Sarri a non rinunciare ai fedelissimi di questo avvio di torneo, ovvero Romagnoli e Zaccagni (sempre utilizzati) oltre a Luis Alberto ed un Immobile che al momento è andato a segno una sola volta su azione da inizio stagione e reclama nuovamente il posto al centro del tridente. Sembra invece essere maggiore flessibilità nelle altre caselle dei vari reparti: Lazzari e Pellegrini si alterneranno con Hysaj e Marusic, così come a centrocampo Kamada e Guendouzi con Vecino e Rovella, il quale in cabina di regia dovrebbe lasciare nuovamente spazio a Cataldi.