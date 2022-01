Lazio - Empoli 3-3: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio pareggia all'Olimpico la sua prima partita del 2022 per 3 a 3 contro l’Empoli, sbagliando pure un rigore con Immobile. Il Sarrismo perde ancora una volta, trafitto dal gioco veloce, rapido, pulito dell’Empoli di Andreazzoli che mette in difficoltà la retroguardia laziale, alta e lenta, bucata pià volte dai giocatori toscani. I biancocelesti risorgono però grazie a Milinkovic che si rimette a fare quello che faceva con Inzaghi, ovvero l’attaccante a supporto di Immobile. Il serbo è il fattore della partita: con un assist e due gol salva Sarri e la Lazio dalla sconfitta. Biancocelesti pieni di amnesie e a volte troppo leziosi, ma che portano a casa un punto insperato per come si era messa la partita.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

Marcatori: 5'pt Bajrami rig (E), 7'pt zurkowski (E), 13' pt Immobile (L), 20'st e 45'st+2 Milinkovic (L), 30'st Di Francesco (E),



Lazio (4-3-3) Strakosha; Hysaj (43'st Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi (24'pt Patric), Marusic; Milinkovic, Cataldi (13'st Leiva), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (13'st Zaccagni).



Empoli (4-3-1-2) Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (32' pt Marchizza); Zurkowski (1'st Bandinelli), Ricci (28'st Viti), Henderson; Bajrami (17' Stulac); Di Francesco, La Mantia (28'st Pinamonti).



Arbitro: Giua (sez. Olbia).



Ammoniti: 8'pt Parisi (E), 17pt Luiz Felipe (L), 33' Marchizza (E), 16'st Marusic (L), 26' Luis Alberto (L), 41'st Luperto (E), 45'st+3 Bandinelli (E).

