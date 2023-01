Lazio-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo le due sconfitte in trasferta a cavallo della sosta mondiale (0-3 allo Stadium contro la Juventus a metà novembre, 1-2 a Lecce mercoledì), una Lazio che non colleziona tre k.o. consecutivi in campionato da Luglio 2020 cerca di risollevarsi davanti al proprio pubblico contro l’Empoli. Tradizione positiva quella dei biancocelesti contro i toscani, sconfitti 14 volte in ventiquattro sfide con ben 47 reti realizzate, così come è decisamente in rosso il bilancio degli azzurri nei confronti diretti con le big del campionato, considerando le battute d’arresto già incassate con Roma, Milan, Juventus, Atalanta e Napoli. La squadra di Sarri giocherà senza il supporto della Curva Nord – chiusa per una partita dalla giustizia sportiva dopo i fatti di Lecce – in quella che sarà anche il primo incontro interno dopo la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Tra le iniziative organizzate dalla società, la presenza di una sua gigantografia in Curva Maestrelli, dove rimarrà per tutto il mese di gennaio, durante il quale i biancocelesti ospiteranno tre delle squadre allenate da Mihajlovic, ovvero Bologna (nell’ottavo di finale di Coppa Italia), Milan e Fiorentina.

Lazio-Empoli, le scelte di Sarri

Il “Comandante” Sarri potrà nuovamente contare su Felipe Anderson, ristabilito dopo il colpo alla schiena incassato nella trasferta di Lecce: per il brasiliano probabile l’impiego dal 1’ al posto di Pedro, con Zaccagni sul fronte offensivo opposto ed al centro capitan Immobile, uscito malconcio dal “Via del Mare” ma pronto a stringere i denti. In difesa, niente da fare per Gila (ancora ai box per un problema al piede destro): in porta si accomoderà Provedel, davanti al lui la coppia Romagnoli-Casale in mezzo con Lazzari e Marusic esterni bassi. Possibili sorprese a centrocampo, dove rientra Luis Alberto – ipotizzabile il suo impiego dal 1’ – e verrà confermato Cataldi nel ruolo di playmaker: potrebbe essere invece Milinkovic-Savic il sacrificato, con Vecino – più di Basic, già utilizzato in Salento da titolare – a farne le veci.

Lazio-Empoli, le scelte di Zanetti

L’allenatore dei toscani dovrebbe ripartire dall’ossatura della formazione che ha ben figurato nella trasferta di Udine. Sicura eccezione quella di Akpa Akpro, espulso per somma di ammonizioni: a centrocampo la soluzione potrebbe quindi essere rappresentata da Bandinelli dal 1’ – a completare la linea mediana con Grassi e Marin – con la rinuncia ad Haas in imperfette condizioni fisiche ed Henderson a partire dalla panchina. In difesa, davanti a Vicario, si sistemeranno Luperto ed Ismajli in mezzo, Parisi – favorito nel ballottaggio con Cacace – a sinistra mentre a destra c’è Ebuehi ad insidiare la titolarità di Stojanovic. Sulla trequarti corsia preferenziale per Baldanzi, avanti rispetto a Bajrami e Pjaca per il posto tra le linee dietro il tandem d’attacco, che non contemplerà Destro (out per un fastidio alla caviglia) e sarà quindi composto con ogni probabilità da Caputo e Satriano.

Lazio-Empoli, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Marin, Grassi, Bandinelli, Baldanzi, Caputo, Satriano. All. Zanetti

Lazio-Empoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Empoli sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.