Lazio-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lazio senza alternative nel match casalingo contro l’Empoli: a 270’ dalla conclusione, i biancocelesti hanno quasi completato l’operazione “slot europeo” prenotando un posto nelle competizioni continentali 2024/25, ma non sono ancora matematicamente tagliati fuori dalla corsa Champions (sebbene il divario dalla Roma e da un’Atalanta, che deve ancora recuperare la partita contro la Fiorentina, sia di quattro lunghezze). Servirà pertanto fare bottino, in quella che sarebbe la quarta vittoria filata in Serie A tra le mura amiche, filotto che manca da novembre 2021 e che porterebbe il neotecnico Tudor ad eguagliare il record di Delio Rossi nel 2005 (l’unico negli ultimi sessant’anni a siglare il poker di affermazioni interne alla sua prima stagione).

Ben diverse le esigenze dell’Empoli che lotta per non retrocedere e la prossima settimana sarà atteso dallo scontro diretto con l’Udinese. Quello dei toscani è il peggior attacco del campionato (appena 26 reti realizzate) e nel dettaglio gli azzurri in sette delle ultime nove uscite sono restati all’asciutto. Negativo anche il bilancio degli ultimi due mesi in trasferta, con quattro k.o. maturati senza segnare. Per l’Empoli ci sarà anche da sfatare un tabù legato all’Olimpico, visto che in tredici incontri nella Capitale contro la Lazio, sono arrivate nove sconfitte e quattro pareggi.

Lazio-Empoli, le scelte di Tudor

Non c’è tra i convocati Luis Alberto, che al pari di Gila per problemi fisici salterà la penultima sfida stagionale dell’Olimpico. In elenco è invece presente Provedel, il quale però tra i pali dovrebbe lasciare spazio a Mandas. Difesa a tre con Hysaj con Romagnoli, Patric ed Hysaj che sembra avere la meglio su Casale tornato comunque a disposizione, mentre in avanti Felipe Anderson e Zaccagni agiranno tra le linee alle spalle di Immobile (leggermente favorito nella volata per il posto dal 1’ su Castellanos). Binari laterali presidiati da Lazzari e Marusic, al centro della mediana si candidano Guendouzi e Kamada, con Vecino come alternativa più probabile rispetto a Rovella e Cataldi.

Lazio-Empoli, le scelte di Nicola

La formazione toscana dovrebbe ripartire dal medesimo assetto difensivo visto nell’ultima uscita, con Bereszyński, Ismajli, Luperto a schermare Caprile. Sulla trequarti dovrebbero prendere posto Fazzini e Cambiaghi (in vantaggio su Zurkowski e Cancellieri) per sostenere Niang come riferimento offensivo, insidiato però da Caputo. Ballottaggi aperti a centrocampo: Gyasi sicuro sulla corsia di destra, Pezzella e Cacace duellano per una maglia da titolare sul versante opposto, mentre in mezzo Marin, Maleh e Grassi lottano per i due posti nel cuore della mediana.

Lazio-Empoli, le probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Mandas, Patric, Romagnoli, Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile. All. Tudor

Empoli (3-4-2-1): Caprile, Bereszyński, Ismajli, Luperto, Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella, Fazzini, Cambiaghi, Niang. All. Nicola

Lazio-Empoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Empoli, in programma domenica 12 maggio alle ore 12.30 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.