Lazio-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo il doppio 3-1 con Genoa e Venezia che ha concluso il 2021, la Lazio attende all’Olimpico l’Empoli per assaltare la zona Europa, distante ora una lunghezza. Bilancio nettamente favorevole ai biancazzurri nei confronti diretti, con 16 vittorie in ventisette sfide, nove delle quali arrivate tra le mura amiche dove la Lazio contro i toscani non ha mai perso (nove successi e tre pareggi nei dodici match disputati nella capitale, il primo dei quali risale al 1° Giugno 1986, in serie B, finito a reti inviolate). L’Empoli, dal canto suo, è chiamato a confermare l’eccellente trend esterno di dicembre, in cui ha collezionato cinque punti in tre gare – con la chicca della vittoria a Napoli – e passato il turno in Coppa Italia espugnando il “Bentegodi”: nella graduatoria relativa al rendimento lontano dal pubblico di casa, gli azzurri hanno collezionato appena un punto meno della Juventus e sono a -3 dal Napoli. Due i talismani per i padroni di casa, uno dei quali è mister Sarri che contro l’Empoli non ha mai perso (quattro vinte e due pareggiate), il secondo è un Ciro Immobile sempre a segno da cinque stagioni a questa parte nella prima gara del nuovo anno: nel 2017 contro il Crotone, poker nel 2018 ai danni della Spal, la doppietta in Coppa Italia contro il Novara nel 2019, il gol a Brescia nel 2020 e infine contro il Genoa nel 2021.

Lazio-Empoli, le scelte di Sarri

Per il tecnico biancoceleste problemi sulla linea difensiva a protezione di Strakosha: c’è infatti da registrare lo stop di Luiz Felipe, mentre Acerbi è rientrato in gruppo e dovrebbe regolarmente essere schierato dal 1’, ma restano in preallarme sia Patric che Radu. Nessun dubbio invece sulle fasce laterali, presidiate da Hysaj e Marusic con Lazzari a partire dalla panchina. L’assenza di Akpa Akpro (convocato per la Coppa d’Africa) e i problemi di Basic (fermo da un paio di giorni) dovrebbero portare Sarri a puntare su una mediana composta da Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Cataldi (in vantaggio sui Leiva). In attacco, sicuri Immobile e Pedro, chance per Zaccagni nell’undici titolare nel ballottaggio con Felipe Anderson.

Lazio-Empoli, le scelte di Andreazzoli

Nel gruppo squadra toscano si sono registrati tre casi di positività al coronavirus, ma i nomi non sono stati resi noti. La formazione ipotizzabile prevede Vicario tra i pali, difesa a quattro con Stojanovic e Parisi sulle corsie laterali (più difficile l’impiego di Marchizza) ed al centro la coppia Tonelli-Luperto (favoriti su Romagnoli). Tandem d’attacco formato da Pinamonti e Di Francesco (insidiato da Cutrone, eventualmente fruibile a gara in corso), un dubbio sulla tre quarti: con Bajrami titolare, Henderson si sposterebbe sulla linea mediana con Ricci e Bandinelli, mentre con lo scozzese tra le linee, la terza maglia da titolare a centrocampo finirebbe a Zurkowski.

Lazio- Empoli , le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi, Henderson, Ricci, Bandinelli, Bajrami, Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

Lazio-Empoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Empoli sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.