Lazio, Europa League o Conference? Le combinazioni e le possibili avversarie

Vittoria, primo posto, e soprattutto chiavi della qualificazione in mano. E’ una sorta di en-plein quello centrato dalla Lazio nel penultimo match previsto dal Girone F di Europa League. Il pesante 1-5 dell’andata non è stato adeguatamente vendicato, ma il successo di misura sul prato dell’Olimpico contro il Midtjylland regala comunque ai biancocelesti il vertice della graduatoria e, in particolare, la certezza di essere arbitri esclusivi del proprio destino. Cosa non di poco conto, considerando che fare bottino pieno anche in Olanda contro il Feyenoord significherebbe bypassare la pericolosa fase dei sedicesimi di finale – schivando una delle fuoriuscite dalla Champions League – entrando dalla porta principale nel tabellone ad eliminazione diretta della seconda fase, nella cerchia ristretta delle Top 8 della competizione.

In quella si è rivelata la Pool più equilibrata di tutta la competizione, anche la volata finale – a 90’ dal termine – potrebbe così regalare qualche sorpresa, considerando che tutte e quattro le squadre sono ancora in lizza per le prime due piazze. E’ contemplabile, ma oggettivamente improbabile, anche la possibilità di una Lazio ultima nel gruppo e così costretta ad abbandonare il palcoscenico europeo, ma è un’eventualità legata ad una sconfitta con più di cinque gol di scarto dei biancocelesti a Rotterdam e contemporaneamente un successo di misura del Midtjylland sullo Sturm Graz. Più concrete, invece, le ipotesi di arrivo in una delle prime tre posizioni:

Lazio prima nel girone (qualificata di diritto agli ottavi di finale di Europa League):

- se vince o pareggia con il Feyenoord e lo Sturm Graz pareggia o perde contro il Midtjylland

- se vince con il Feyenoord e lo Sturm Graz batte il Midtjylland senza però superare la Lazio nella differenza reti generale (che attualmente vede i biancocelesti a -1 e gli austriaci a -4).

Lazio seconda nel girone (allo spareggio dei sedicesimi di finale di Europa League):

- se pareggia con il Feyenoord e lo Sturm Graz batte il Midtjylland

- se perde a Rotterdam ma con un solo gol di scarto e lo Sturm Graz vince o pareggia con il Midtjylland

Lazio terza nel girone (retrocessione in Conference League e spareggio con una delle migliori seconde):

- se perde con il Feyenoord con più di un gol di scarto e lo Sturm vince o pareggia contro il Midtjylland

- se perde con il Feyenoord con meno di cinque gol di scarto e lo Sturm Graz perde contro il Midtjylland: in questa situazione tutte e quattro le squadre arriverebbero ad otto punti, ed alla fine sarebbe la differenza reti generale a premiare olandesi e danesi, estromettendo dall’Europa gli austriaci.