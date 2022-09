Lazio-Feyenoord, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Esordio in Europa League per la Lazio contro un Feyenoord che ricomincia proprio dall’Italia e da Roma. Gli olandesi, stakanovisti della scorsa edizione della Conference (19 gare disputate), sono la squadra che ha conteso ai giallorossi il trofeo in palio a Tirana, ed hanno cominciato l’Eredivisie 2022/2023 con un pareggio e quattro vittorie (l’ultima delle quali in rimonta sul campo del Go Ahead Eagles dopo lo 0-2 del primo quarto d’ora) a due lunghezze dall’Ajax primo a punteggio pieno. I biancocelesti sono invece reduci dalla vittoria sfumata al “Ferraris” contro la Sampdoria (che ha acciuffato il pari in pieno recupero con Gabbiadini) e dalla sconfitta interna con il Napoli. In Europa League la Lazio ha invece pareggiato le ultime tre partite casalinghe, con Marsiglia, Galatasaray ed il Porto che ha poi estromesso la formazione di Sarri dalla competizione. Due soli precedenti tra le squadre, risalenti alla fase a gironi della Champions League 1999/2000: gli olandesi chiusero imbattuti il doppio confronto proposto dalla Pool eliminatoria, avendo riportato un pareggio senza goal in casa e una vittoria di misura all'Olimpico (2-1 con doppietta di Tomasson).

Lazio -Feyenoord, le scelte di Sarri

Per l’allenatore biancoceleste è ipotizzabile un ricorso al turn-over, per ovviare ai tanti impegni ancora in agenda prima della sosta. A partire da Maximiano, a cui Sarri potrebbe dare una nuova chance tra i pali al posto di un Provedel sempre utilizzato in questo avvio di stagione. Possibile turno di riposo per Romagnoli: ballottaggio tra Casale e Gila per far coppia con Patric al centro di una difesa che farà registrare anche il ritorno di Hysaj dal 1’ (l’indiziato a lasciargli il posto è Marusic). Dubbi anche a centrocampo: la squalifica in campionato potrebbe lasciare Cataldi tra i titolari, mentre l’eventuale rinuncia a Milinkovic-Savic lancerebbe nell’undici di partenza sia Vecino che Basic con Luis Alberto a partire dalla panchina. In avanti scarse possibilità di vedere Pedro: con Immobile e Zaccagni crescono le quotazioni di Cancellieri per completare il tridente offensivo, e Felipe Anderson a dare man forte a gara in corso.

Lazio -Feyenoord, le scelte di Slot

Qualche dubbio di formazione per il tecnico olandese, che in linea di massima dovrebbe ripartire da una difesa a quattro composta da Trauner ed Hancko in mezzo con Pedersen e Bjorkan laterali. Chiavi del centrocampo assegnate al turco Kokcu, spalleggiato da Szymanski (in Eredivisie ha già un bottino di due gol e tre assist) ed Timber, con l’opzione Maduro come alternativa. Il tridente offensivo avrà Danilo (5 gol in 5 gare) come punto di riferimento, con Walemark e Dilrosun esterni d’attacco. In corsa per una maglia da titolare ci sono anche Rasmussen (il suo utilizzo come centrale difensivo potrebbe contemplare il dirottamento di Hancko a sinistra) e Geetruida, jolly della retroguardia fruibile anche in mezzo al campo.

Lazio -Feyenoord, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Casale, Patric, Hysaj, Basic, Cataldi, Vecino, Cancellieri, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Feyenoord (4-3-3): Bijlow, Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan, Köcku, Szymanski, Timber, Walemark, Danilo, Dilrosun. All. Slot

Lazio -Feyenoord, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Feyenoord sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e su Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.