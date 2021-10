Lazio-Fiorentina 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio batte la Fiorentina per 1 a 0 grazie ad un gol di Pedro arrivato all'alba del secondo tempo. Non una bella partita all'Olimpico, ma tanto basta alla Lazio per superare in classifica la Juventus.

Articolo su Roma Today

Tabellino

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe (dal 76’ Patric), Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic (dal 79’ Basic), Cataldi (dall’84’ Leiva), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (dall’84 Moro). Allenatore: Sarri.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (dal 71’ Odriozola), Milenkovic, Quarta, Biraghi (dall’84’Terzic); Duncan (dall’84’ Benassi), Torreira, Castrovilli (dal 57’ Bonaventura); Callejon (dal 71’ Saponara), Vlahovic, Sottil. Allenatore: Italiano.

Marcatori: 52’ Pedro (L).

Ammoniti: Cataldi (L), Immobile (L); Duncan (F), Castrovilli (F), Biraghi (F).

Arbitro: Ayroldi.

Lazio - Fiorentina 1-0: dove vedere gol e highlights

I gol e le immagini salienti di Lazio - Fiorentina 1-0 giocata mercoledì 27 ottobre sono disponibili sul canale Youtube di Dazn