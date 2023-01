Lazio-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una Lazio lanciatissima dal poker rifilato martedì al Milan attende all'Olimpico la Fiorentina, a secco di punti e reti nelle ultime due uscite di campionato contro Roma e Torino. Stati d’animo opposti quelli delle squadre in campo, accomunate dall’imminente impegno infrasettimanale di Coppa Italia, come diversi sono collocazione in graduatoria e obiettivi: i biancocelesti sono nel pieno della bagarre per un posto nella prossima Champions League, i toscani sono pesantemente attardati nella volata per uno slot europeo, e devono peraltro invertire una tendenza oltremodo negativa nelle sfide contro la Lazio. Coi biancocelesti la formazione viola ha vinto solo una volta nelle ultime dieci gare, in occasione del 2-0 di maggio 2021 deciso da una doppietta di Vlahovic. Gli altri nove incroci hanno fatto registrare un pareggio ed otto affermazioni biancocelesti, con le ultime tre sfide che hanno visto la Fiorentina non trovare neppure la via del gol, subendo un 4-0, un 3-0 ed un 1-0. Sarri e la Lazio sono del resto le bestie nere anche del tecnico gigliato Italiano, che incrocia il mister napoletano per la quarta volta in carriera, avendo all’attivo solo sconfitte, con 0 reti segnate dalla sua Fiorentina e 8 gol incassati. Il mister viola ha incrociato cinque volte la Lazio tra Spezia e Fiorentina, rimediando altrettante battute d’arresto.

Lazio-Fiorentina, le scelte di Sarri

In netto miglioramento le condizioni di Immobile, che si è anche parzialmente riaggregato al gruppo e punta la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Se la presenza del capitano in panchina rientra nel novero delle possibilità, appare da escludere quella di Basic, messo k.o. da uno stiramento al flessore. In rialzo anche le quotazioni di Hysaj, che potrebbe rilevare un Marusic acciaccato e completare con Lazzari la coppia di terzini, mentre nella linea difensiva a protezione di Provedel ci saranno Casale e Romagnoli come centrali. Pochi dubbi da centrocampo in su: Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Cataldi in pole per le tre maglie in mediana (considerando anche i fastidi muscolari di Vecino che è comunque pienamente recuperabile), davanti largo al tridente composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

Lazio-Fiorentina, le scelte di Italiano

A fare notizia sono le tappe bruciate da Cabral nel cammino verso il recupero: l’attaccante ha praticamente smaltito del tutto la lesione al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo da inizio anno e potrebbe anche ritagliarsi uno spazio all’Olimpico, ma la sensazione è che venga risparmiato in vista della Coppa Italia contro il Torino. Jovic sembra destinato a partire ancora dalla panchina, per cui in avanti i posti da falso nueve e quello da esterno mancino se li divideranno Kouame e Nico Gonzalez, largo destra Ikoné (in vantaggio su Saponara) e in mezzo tra le linee Bonaventura, insidiato da Barak. Per un posto a centrocampo si candida il rientrante Mandragora, ma restano Amrabat e Duncan i favoriti. Tra i pali Terracciano, nel pacchetto arretrato a destra ritorna Dodô con Biraghi sul versante opposto, in mezzo Milenkovic ed Igor.

Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Duncan, Ikoné, Bonaventura, Gonzalez, Kouame. All. Italiano

Lazio-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Fiorentina sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.