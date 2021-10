Lazio-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo il tonfo di Verona, la Lazio affida le sue chance di rilancio al turno infrasettimanale che, perlomeno contro la Fiorentina – ha sempre portato bene (quattro vittorie su quattro, con un media di 3.3 gol a incontro). Panchina numero 200 per Sarri in A, presenza numero 150 per Luis Alberto che porta in dote il suo record positivo contro i gigliati (tre gol e quattro assist il suo bottino) ma potrebbe però non trovare spazio nell’undici titolare. L’ultimo confronto ha parlato toscano: 2-0 con la doppietta di Vlahovic, ma negli ultimi sette scontri diretti la Fiorentina è uscita sconfitta cinque volte. Vigilia della sfida diversa dall’usuale per ambedue le compagini: la Lazio in ritiro a Formello, viola in “bolla” per la positività al Covid di Gonzalez e con tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari - in accordo con la ASL competente - da seguire.

Lazio-Fiorentina, le scelte di Sarri

Possibili cambiamenti nell’undici che il tecnico biancoceleste schiererà al “Franchi”. Scontato il rientro al centro della difesa di Luiz Felipe ed Acerbi dopo la squalifica, più incerta la situazione sulle corsie laterali, dove a destra troverà spazio Lazzari ed a sinistra Marusic appare favorito su Hysaj. A centrocampo sicura la presenza di Milinkovic, probabile quella di Cataldi e Basic preferiti rispettivamente a Leiva e Luis Alberto per cui si profila una nuova esclusione. Nel tridente offensivo il nuovo stop di Zaccagni riduce le scelta: si va verso la conferma di Immobile e Felipe Anderson, derby iberico per la terza maglia tra Pedro (favorito) e Moro.

Lazio-Fiorentina, le scelte di Italiano

Tante le opzioni per Italiano, anche alla luce del ritorno dalla squalifica di Sottil, che affianca la sua candidatura a quella di Callejon nel tridente accanto a Vlahovic e Saponara. In difesa Odriozola dovrebbe riprendere il suo posto sul binario destro, Biraghi a sinistra, al centro accanto a Milenkovic solita corsa a tre con Igor in vantaggio rispetto a Quarta e Nastasic. Pulgar ancora fermo: a centrocampo, Torreira dovrebbe agire da regista con Bonaventura e Duncan ai lati, ma chance anche per Amrabat e per il rientrante Castrovilli. In attesa dell’uscita dai box di Dragowski, a difendere la porta sarà ancora Terracciano. Non convocato Nico Gonzalez: i test hanno rilevato la sua positività al Coronavirus ed il giocatore – asintomatico – è già in isolamento.

Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Saponara, Vlahovic, Callejon. All. Italiano

Lazio-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.