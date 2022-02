Polveriera Lazio, l'ira dei tifosi a Formello in un febbraio già caldissimo

E’ il malcontento a costituire il denominatore comune delle ultime settantadue ore in casa Lazio. Quello di Maurizio Sarri, che dalla sessione invernale di mercato si aspettava sicuramente rinforzi di diverso spessore, ed inevitabilmente quello dei tifosi rimasti profondamente delusi dall’immobilismo della dirigenza nell’ultimo mese di trattative, che alla fine hanno portato il solo Jovane Cabral, oltre alla conferma dell’ingaggio del serbo Kamenovic già nell’orbita biancazzurra da inizio stagione. Ed i malumori sui social sono sfociati nella contestazione di questa mattina, peraltro annunciata da un comunicato stampa della Curva Nord, cuore del tifo laziale, che invitava gli appassionati al centro sportivo per – testualmente – “gridare il disprezzo nei confronti di una società colpevole di un calciomercato ridicolo ed improvvisato, figlio di un progetto che non esiste”.

E così, a Formello il disappunto si è manifestato sotto forma di striscioni (“Vergogna” e “Un altro mercato all’insegna della mediocrità – Lotito non sei degno di questa società”) e di cori all’indirizzo del presidente del sodalizio biancoceleste e del d.s. Tare. Aria pesante, quella che la società si trova a respirare peraltro all’inizio di un febbraio al alto coefficiente di difficoltà, considerando la visita al Milan per la sfida secca di Coppa Italia, il doppio confronto di Europa League col Porto e gli impegni di campionato con Fiorentina, Bologna, Udinese e Napoli.

Complesso, in un clima fatto di tensione, serrare le fila, e forse in quest’ottica il tecnico Sarri ha pensato di invitare il gruppo a pranzo al fine di cementare il gruppo e fare fronte comune di fronte alle difficoltà emerse nelle ultime settimane. Serviranno unità di intenti e compattezza per scalare le ripide pareti di un mese che assume i contorni di spartiacque nella stagione biancoceleste, di un mese che passerà inoltre attraverso le trattative che dovrebbero portare alla firma sul rinnovo di alcune delle pedine più importanti nello scacchiere laziale (Luiz Felipe in testa). Senza dimenticare, a proposito di prolungamento di contratti, che proprio quello del “Comandante” costituisce uno dei temi centrali dell’immediato futuro in casa Lazio. Per capire se le promesse mancate abbiano incrinato quella che era sembrata la comune volontà di estendere l’accordo fino al 2025, basterà aspettare poco, considerando quel “Se arriva, si firma” – riferito al rinnovo – dichiarato da Sarri i primi giorni del 2022.

Due sono le certezze: la prima è rappresentata dalla clausola che permetterebbe al tecnico di liberarsi dal contratto attualmente in essere in caso di chiamata dalla Premier League. La seconda è data dalla necessità di operare sul mercato per assecondare la filosofia di gioco che Sarri vorrebbe applicare, e per farlo occorrono uomini giusti, al posto giusto, e la liquidità giusta. Non ci sarebbe nulla di male nel rendersi conto che tale progettualità non potrà trovare nel concreto adeguata applicazione, perché errare è umano. E il perseverare nel ritenere, sbagliando, l’organico adeguato alle esigenze di chi ha chiesto altro ed a cui è stato promesso altro, che sarebbe diabolico.