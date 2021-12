Lazio - Genoa 3-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Tutto facile per la Lazio che batte per 3 a 1 il Genoa. Orfano di Immobile, Sarri lancia Felipe Anderson da falso nueve, ma il brasiliano gioca una partita ad intermittenza. Suo grande limite. I biancocelesti non giocano una grandissima partita ma mantengono il controllo del gioco per tutti i 90 minuti. Decisivo prima Pedro, faro illuminante della Lazio, che si carica sulle spalle la squadra e sblocca la partita e poi Luis Alberto. Il numero 10 biancoceleste entra dalla panchina e incanta l'Olimpico con due assist, fra cui uno di pregevolissima fattura. Nonostante quindi la pesante assenza di Immobile, la Lazio trova tre gol vince ma non convince del tutto sul piano del gioco. L'esperimento di Felipe Anderson punta è da rivedere. Con questo successo la Lazio raggiunge, momentaneamente la Roma e la Juventus a 28 punti.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (18' st Radu), Luiz Felipe (39' st Patric), Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi (29' st Leiva), Basic (18' st Luis Alberto); Pedro, Felipe Anderson (39' st Muriqi), Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Lazzari, Escalante, Akpa Akpro, Moro. Allenatore: Sarri.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden (1' st Biraschi), Vazquez, Criscito; Ghiglione (15' st Sabelli), Sturaro (1' st Hernani), Badelj, Portanova (37' st Melegoni), Cambiaso; Pandev (15' st Ekuban), Destro. A disposizione: Semper, Andrenacci, Masiello, Bani, Toure, Galdames, Kallon. Allenatore: Shevchenko.

ARBITRO: Pairetto

MARCATORI: 36' pt Pedro (L), 30' st Acerbi (L), 36' st Zaccagni (L), 41' st Melegoni (G)

NOTE: Ammoniti: Ghiglione, Vazquez, Portanova (G). Recupero: 2' pt, 3' st.

