Lazio-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Debutto stagionale all’Olimpico per una Lazio che ha steccato l’esordio in campionato a Lecce. L’avversario è il Genoa contro cui i biancocelesti tra le mura amiche vantano una tradizione positiva, avendo fatto diciotto punti sui ventuno disponibili negli ultimi sette incroci, realizzando una media di tre reti a match. Come è favorevole il bilancio con le neopromosse, contro cui la Lazio è imbattuta da quattordici incontri nei quali ha portato a casa dodici vittorie. I liguri sono invece reduci dal pesante k.o. interno con la Fiorentina, seguente all’affermazione (4-3) sul Modena che ha permesso alla squadra di Gilardino di superare i trentaduesimi di Coppa Italia. I biancocelesti vanno a caccia di una vittoria che rappresenterebbe anche un buon viatico per l’impegnativo avvio di settembre che li attende: il mese comincerà con il confronto del “Maradona” al cospetto dei campioni d’Italia del Napoli, a cui faranno seguito la trasferta a Torino contro la Juventus e l’esordio pochi giorni dopo nella Champions League 2023/2024.

Lazio-Genoa, le scelte di Sarri

Sono previste nel reparto difensivo le due probabili modifiche all’undici di partenza nella sfida contro i rossoblù. Tra i pali ci sarà ancora Provedel (con il secondo Sepe che dopo il perfezionamento dell’ingaggio lavora già a pieno regime col gruppo), in difesa crescono le quotazioni di Hysaj in concorrenza con Lazzari e Marusic per una maglia da terzino titolare, mentre al centro della retroguardia dovrebbe ritrovare spazio Casale – al fianco di Romagnoli – a scapito di Patric schierato a Lecce dal 1’. A centrocampo Kamada va verso la conferma spingendo in panchina Vecino, Cataldi agirà da play (con Rovella in qualità di alternativa anche a gara in corso) e Luis Alberto da interno sinistro. Tridente con Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni: c’è il dubbio Pedro, mentre per Iskasen e Castellanos si profila un utilizzo part-time.

Lazio-Genoa, le scelte di Gilardino

I dubbi sono legati al modulo, visto che all’Olimpico i rossoblù potrebbero presentarsi anche con una difesa a 4. Oltre a Bani e Dragusin – coppia centrale – e Vasquez a passare eventualmente da braccetto mancino a terzino sinistro, l’allenatore dei liguri potrebbe puntare sul rientrante Sabelli come esterno basso a destra, col sacrificio di Biraschi e le alternative costituite da Martin (generalmente a presidiare l’out di sinistra allineato a centrocampisti) ed Hefti, considerando anche l’indisponibilità di Vogliacco. A centrocampo si posizionerebbero così Thorsby, Badelj e Strootman, più le opzioni rappresentate da Frendrup il quale giocherebbe più accentrato da mezzala e Jagiello. Sembra invece delineato il quadro in avanti, con Malinovskyi e Gudmundsson (in vantaggio su Aramu) a supportare il vertice offensivo Retegui. Tra i pali, conferma per Martinez.

Lazio-Genoa, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Genoa (4-3-2-1): Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez, Strootman, Badelj, Thorsby, Malinovskyi, Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Lazio-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Genoa, in programma domenica 27 agosto alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.