Lazio, Immobile pronto al rientro: le condizioni del capitano

La lesione di primo grado al bicipite femorale è ormai acqua passata. Ciro Immobile è pronto a riprendersi fascia e posto al centro dell’attacco biancoceleste, a distanza di un mese dalla trasferta di Napoli che aveva obbligato l’attaccante della Lazio a fermarsi per l’ennesimo contrattempo muscolare. Durante la sua assenza, la formazione di Sarri ha salutato l’Europa (unica rappresentante italiana ad aver mancato la qualificazione ai quarti di finale di una coppa continentale) ma ha anche saputo issarsi fino al secondo posto in virtù di un bottino di ben tredici punti nelle ultime cinque uscite. Ora, completato il processo di riatletizzazione, perfettamente allineato alla tabella di marcia, Immobile ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e la sua convocazione in previsione della trasferta di Monza non sembra essere in discussione. Resta da vedere, però, se il tecnico biancoceleste deciderà di farlo partire già dal 1’ o in maniera più prudente concederà al capitano un minutaggio meno corposo, in vista del rush finale.

Due, al momento, sembrano i dati di fatto incontrovertibili. La Lazio ha indubbiamente bisogno dei gol di Immobile in questa fase conclusiva di campionato: c’è un secondo posto da difendere, e di conseguenza un posto in Champions League da conquistare, cosa che permetterebbe di calcare il prossimo anno un palcoscenico prestigioso ed anche economicamente vantaggioso. E d’altronde, le varie problematiche fisiche che hanno fermato a più riprese l’attaccante biancoceleste hanno accresciuto la sua voglia di rivincita, di dare concretamente il suo apporto per raggiungere una posizione in classifica mai così alta dai tempi del secondo scudetto, conquistato nella primavera del 2000. Inoltre, il bomber di Torre Annunziata può arrivare nuovamente in doppia cifra nel numero di reti realizzate in Serie A, traguardo che ha sempre raggiunto nelle ultime sei stagioni con la maglia della Lazio e distante un solo gol.

Il secondo aspetto è legato proprio all’eventuale qualificazione alla coppa europea più...nobile. Che costituirebbe un ottimo biglietto da visita nelle trattative per gli acquisti estivi, ma che al contempo imporrebbe di trovare quel vice-Immobile di cui anche quest’anno si è sentita molto la mancanza, complici gli incontri saltati per infortunio dal capitano. Il nome più ricorrente è quello di Roland Sallai del Friburgo, jolly offensivo della nazionale ungherese, sebbene le prestazioni di Mateo Retegui con la maglia della nazionale azzurra abbiano attirato l’attenzione anche della Lazio, oltre che di diversi club italiani. A prescindere dalla pista che verrà battuta dalla dirigenza, quella di rimpolpare il fronte avanzato è un’esigenza improcrastinabile. Anche alla luce di un’altro scenario che si potrebbe aprire: un secondo posto garantirebbe infatti la partecipazione alla SuperCoppa Italiana 2024, che prevede con il suo nuovo format quattro squadre (le prime due di serie S e le due finaliste di Coppa Italia) a contendersi il trofeo. Un motivo in più per inseguire la piazza d’onore, e per rinforzare la rosa in modo da renderla coperta in ogni reparto.