Lazio-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Puntata numero 160 di un Lazio-Inter in cartellone ormai dal lontano 1929. Le formazioni si incroceranno all’Olimpico ma sono legate anche da uno dei possibili affari di fine mercato, vista la trattativa che dovrebbe portare a Milano Francesco Acerbi in uscita dalla capitale. Nel bilancio complessivo, i nerazzurri conducono per 66 vittorie a 38, l’ultima delle quali in occasione dell'incrocio più recente in serie A, datato 9 gennaio 2022, anche se la formazione milanese non vince all’Olimpico di Roma da poco meno di quattro anni. L’Inter arriva all’appuntamento dopo i successi contro Lecce e Spezia, quattro invece i punti accumulati dai biancocelesti, frutto dell'affermazione all’esordio contro il Bologna e del pareggio sul campo del Torino. Tra i sorvegliati speciali della sfida c’è Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista della Lazio ha realizzato cinque gol contro i nerazzurri, tutti nelle sette sfide più recenti, dopo che nelle precedenti sette era rimasto a secco.

Lazio-Inter , le scelte di Sarri

Il rientro dalla squalifica di Maximiano non dovrebbe mettere in discussione la titolarità di Provedel tra i pali, ed anche in difesa si va verso la conferma di Lazzari e Marusic laterali e la coppia Patric-Romagnoli al centro. Più incertezze a centrocampo, dove accanto a Milinkovic-Savic potrebbe nuovamente trovarero posto Cataldi (in vantaggio su Marcos Antonio) e Basic a scapito dell’ex Vecino, con una nuova esclusione per Luis Alberto candidato però a subentrare a gara in corso. In avanti la certezza Immobile, negli esterni alti reclama spazio Pedro, che potrebbe trovare una maglia dal primo minuto, col sacrificio di Zaccagni e la conferma di Felipe Anderson

Lazio-Inter , le scelte di Inzaghi

Migliorano le condizioni di Mkhitaryan, alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, ma all’Olimpico il centrocampo nerazzurro poggerà ancora sul terzetto formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu, sebbene il tecnico dell’Inter valuti anche al posto di quest’ultimo l’opzione Gagliardini. Sui binari laterali prelazione per Dumfries a destra con Darmian inizialmente in panchina, mentre a sinistra serrato ballottaggio tra Dimarco ed un Gosens in cerca di rilancio. Pochi dubbi nel pacchetto arretrato, che prevederà De Vrij-Bastoni-Skriniar a protezione di Handanovic, e sul fronte offensivo che vedrà dal 1’ il tandem Lukaku-Lautaro Martinez, con Correa e Dzeko pronti all’occorrenza a dare man forte.

Lazio-Inter , le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens, Lukaku, Lautaro. All. S. Inzaghi

Lazio-Inter , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Inter sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.