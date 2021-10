Verso Lazio-Inter, Inzaghi sfoglia la margherita: chi accanto a Dzeko?

Ripartire con una vittoria. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria esterna sul campo del Sassuolo, cerca altri tre punti nella prima gara dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali per continuare a coltivare il sogno scudetto. La sfida contro la Lazio, però, non sarà delle più semplici, con i biancocelesti affamati di punti dopo aver raccolto soltanto un successo (l'affermazione nel derby con la Roma) nelle ultime cinque uscite. Ecco perché il tecnico nerazzurro non potrà quindi sbagliare nella scelta della formazione iniziale.

Lazio-Inter, in tre per una maglia accanto a Dzeko

Inzaghi sembra aver ben chiara per dieci/undicesimi la squadra da mandare in campo all'Olimpico, con Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic a centrocampo e Dzeko a guidare l'attacco. Il grande dubbio, invece, è per chi affiancherà il bosniaco nel reparto offensivo: a contendersi una maglia non solo Lautaro Martinez e Correa, che ha recuperato dall'affaticamento muscolare accusato in Nazionale, ma anche Sensi, che potrebbe agire come trequartista. I due sudamericani, impegnati con l'Argentina, torneranno infatti in Italia soltanto alla vigilia del match ed il tecnico potrebbe decidere di risparmiarli, anche se la sensazione è che difficilmente Inzaghi possa fare a meno di Lautaro se il "Toro" dovesse dare le opportune garanzie.