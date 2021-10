Lazio-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tra ricordi legati al passato (primo fra tutti quello relativo allo scudetto sfuggito ai nerazzurri il 5 maggio 2002) e temi più attuali, Lazio-Inter si conferma una sfida dal gusto intenso. Sarà la prima volta di Simone Inzaghi all’Olimpico da allenatore avversario della Lazio, sulla panchina dei campioni d’Italia in carica e sarà il match che metterà di fronte il miglior attacco del campionato alla difesa capitolina che, dopo la caduta di Bologna, deve tornare a dare garanzia di affidabilità. E potrebbe diventare un crocevia importante per i destini di due squadre che stanno facendo il loro ingresso in un ciclo impegnativo di incontri, delicato soprattutto in prospettiva classifica. I biancocelesti restano ancora in corsa per allungare la striscia di risultati utili casalinghi, arrivato a quota 16 (il record è di 22, datato 2002), mentre l’Inter trae conforto dalla cabala che negli ultimi dieci confronti l’ha vista imporsi sei volte, e pareggiare due.

Lazio-Inter, le scelte di Sarri

Immobile dal 1’: Sarri dovrebbe piazzare al centro dell’attacco il bomber di Torre Annunziata, recuperato dopo il problema muscolare accusato in Europa League. Al suo fianco Pedri e Felipe Anderson, da verificare a partita in corso l’accentramento di uno dei due per agire da falso nueve qualora non prendesse forma la staffetta Immobile-Muriqi. A centrocampo il terzetto composto da Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, con il serbo che incrocia la seconda squadra alla quale ha dato più dispiaceri in carriera (quattro reti segnate, dietro solo all’Atalanta che ha colpito cinque volte). In difesa Patric dovrebbe rilevare lo squalificato Acerbi al centro della difesa per fare coppia con Luiz Felipe. Hysaj sull’out sinistro, a destra più Lazzari di Marusic, Reina tra i pali.

Lazio-Inter, le scelte di Inzaghi

Il tecnico nerazzurro attende il rientro dei sudamericani, che avverrà quest’oggi. La sensazione è che Inzaghi non farà a meno di Lautaro Martinez, il quale comporrà con Dzeko il tandem d’attacco. Tutto secondo copione nel pacchetto arretrato, con Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione di Handanovic. Nella linea mediana, in mezzo si posizioneranno Barella, Brozovic e Calhanoglu (ma c’è Gagliardini che reclama spazio), sulle fasce Darmian e Perisic con più chance rispettivamente di Dimarco e Dumfries per trovare posto nell’undici titolare. Soluzione d’emergenza con la defezione di Lautaro: Calhanoglu in appoggio a Dzeko e Gagliardini titolare, o Perisic più avanzato con Dimarco a farne le veci sulla corsia mancina. In panchina Sensi e Correa, recuperati.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

Lazio-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Inter sarà trasmessa in diretta da DAZN. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.