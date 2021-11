Lazio - Juventus 0-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio perde in casa contro la Juventus per 2 a 0 per via di una doppietta su rigore di Leonardo Bonucci. La squadra di Sarri gestisce il pallone per buona parte della partita ma non è mai davvero pericolosa. L’assenza di Immobie (premiato nel prepartita) era pesante e si sapeva, la partita contro i bianconeri lo ha provato ancora una volta,dimostrando le lacune in rosa della squadra. Un vice-Immobile va assolutamente trovato, l’esperimento Pedro falso nueve è fallito, e Muriqi si è dimostrato ancora una volta non all’altezza. La Lazio con questa sconfitta è raggiunta in classifica proprio dalla Juventus a 21 punti.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi (39' st Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson (30' st Moro), Pedro, Zaccagni (20' st Muriqui). A disposizione: Akpa Akpro, Adamonis, Strakosha, Radu, Romero, Patric, Leiva, Escalante, Vavro. Allenatore: Sarri.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo (15' pt Kulusevski), Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli (44' st Bentancur), McKennie, Rabiot; Chiesa, Morata (29' st Kean). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Arthur, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

MARCATORI: 22' pt e 38'st Bonucci su rigore.

NOTE: Ammoniti: Hysaj, Reina, Luis Alberto (L), Cuadrado (J). Recupero: 5' pt, 5'st.

