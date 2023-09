Verso Juventus ed Atletico: la Lazio affila le armi per venti giorni di fuoco

Venti giorni in salsa Champions quelli che attendono la Lazio a cavallo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Tre sfide che assumono i contorni di scontri diretti per le posizioni che conducono all’Europa più nobile (quelli con Juventus, Milan ed Atalanta), più il doppio confronto con Atletico Madrid e Celtic, che segnerà il debutto stagionale nella prima competizione continentale e che dovrà essere sfruttato per partire con il piede giusto nella fase a gironi. Questo blocco di sette incontri verrà inaugurato dalla doppietta Stadium-Olimpico: nel menù delle prossime settantadue ore prima la trasferta di sabato nella tana dei bianconeri, quindi la visita dei Colchoneros nella capitale di martedì sera. Due appuntamenti a cui i biancocelesti si presentano corroborati dal blitz del “Maradona” contro i campioni d’Italia del Napoli, che ha portato i primi tre punti in classifica.

Il tecnico laziale è tornato a lavorare con il gruppo al gran completo, con le uniche eccezioni rappresentate da Pedro (che ha comunque smaltito il fastidio alla caviglia che lo ha limitato in questo avvio di stagione) e da Zaccagni che ha svolto un lavoro differenziato dopo le fatiche con la maglia dell’Italia, dove ha ben figurato. L’esterno biancoceleste sarà ad ogni modo presente con ogni probabilità nell’elenco degli abili ed arruolati al pari di chi ha risposto alla convocazione della nazionale di appartenenza (Hysaj, Marusic, Kamada e gli azzurri Provedel, Casale, Romagnoli e Immobile). E il dosaggio del minutaggio di chi è reduce da questa fitta sequenza di impegni, ai quali faranno seguito quelli con il club, sarà uno dei temi centrali di questi giorni.

Nella logica imposta dalle rotazioni, nell’uscita di Torino che inaugura questo tour de force sarà possibile pertanto qualche modifica, a partire dal centrocampo. Scalpita Guendouzi, che insidia il posto nell’undici iniziale ad un Kamada in campo solo per un’ora nel match del suo Giappone contro la Germania (e tenuto in panchina contro la Turchia), mentre Rovella si candida insieme a Vecino per un utilizzo anche part-time. In avanti, ipotizzabile una staffetta tra Immobile e Castellanos per non sovraccaricare il capitano in vista della Champions, così come l’impiego di uno tra l’ormai recuperato Pedro e Isaksen come esterno offensivo.