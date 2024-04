Lazio-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Rinfrancata dalle ultime due vittorie in campionato contro Salernitana e Genoa, la Lazio prova a ribaltare le sorti di una semifinale di Coppa Italia a tre settimane di distanza dalla sconfitta della partita di andata, decisa dalle reti di Chiesa e Vlahovic. Di fronte ai biancocelesti una Juventus chiamata a difendere il 2-0 dello Stadium, ed anche a migliorare una statistica piuttosto deludente in trasferta, dove non vince da tre mesi e nelle ultime sei uscite di campionato ha racimolato appena tre punti. Nello “storico” tra i due club relativo alla Coppa, è netto il predominio recente dei bianconeri, che si sono imposti negli ultimi cinque confronti diretti mantenendo la porta inviolata in quattro di queste partite. Tra le curiosità statistiche, da notare come negli incroci – ben 28 – proposti da tutte le competizioni nazionali disputate negli ultimi dieci anni, siano stati appena due i pareggi. La Lazio è riuscita ad imporsi appena sei volte, tra cui nelle due sfide più recenti in Serie A all’Olimpico, e nelle due finali della Supercoppa Italiana – stagioni 2017/18 e 2019/20 – che hanno permesso ai biancocelesti di mettere in bacheca due trofei. Chi passerà il turno affronterà la vincente dell’altro doppio confronto di semifinale tra Fiorentina ed Atalanta, nella finalissima n programma il 15 maggio a Roma.

Lazio-Juventus, le scelte di Tudor

Il tecnico dei biancocelesti non avrà ancora a disposizione Provedel e Zaccagni, e deve fare i conti con Patric e Lazzari (uscito malconcio dall’ultima partita di Serie A contro il Genoa) non in perfette condizioni fisiche. Probabile pertanto il ricorso ad una difesa, davanti a Mandas, formata da Casale, Romagnoli e Gila, mentre Hysaj e Marusic presidieranno le corsie laterali. Cauto ottimismo per Guendouzi, ma per il centrocampista francese si profila un ingresso a gara in corso, con le maglie da titolare nella zona centrale della mediana che dovrebbero pertanto finire ancora sulle spalle di Kamada e Vecino. Sulla trequarti vanno verso la conferma Luis Alberto e Felipe Anderson, in avanti Castellanos dovrebbe rilevare il rientrante Immobile, che si è riaggregato al gruppo da un paio di giorni.

Lazio-Juventus, le scelte di Allegri

Bianconeri senza lo squalificato Gatti e con Kean fuori dai giochi nella corsa per una maglia da titolare, per i postumi della distorsione al ginocchio. All’Olimpico dovrebbero pertanto scendere in campo Danilo, Bremer e Rugani nella retroguardia che proteggerà Perin (candidato a prendere posto tra i pali spingendo Szczesny in panchina). Lungo le fasce si muoveranno Cambiaso e Kostic, mentre nel cuore del centrocampo probabile l’utilizzo di McKennie, Locatelli e Rabiot. Tandem d’attacco composto da Chiesa e Vlahovic, con Yildiz come alternativa di lusso e Milik pronto a dare man forte a gara in corso.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Mandas, Casale, Romagnoli, Gila, Hysaj, Kamada, Vecino, Marusic, Felipe Anderson, Luis Alberto, Castellanos. All. Tudor

Juventus (3-5-2): Perin, Rugani, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Lazio-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Juventus, in programma martedì 23 aprile alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma e valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".