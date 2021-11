Juventus, la Lazio nel mirino: le ultime di formazione

Vietato fallire. La Juventus, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, farà visita alla Lazio al rientro in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Una gara che potrebbe dire molto sul prosieguo della stagione dei bianconeri, al momento distanti quattordici lunghezze dal tandem di testa formato da Napoli e Milan. La Vecchia Signora, in questo avvio di stagione, ha offerto un rendimento ben al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali, con l'obiettivo più realistico che, adesso, non può andare oltre la conquista di un piazzamento Champions in vista della prossima stagione.

Lazio-Juventus, le ultime sulla formazione bianconera

Allegri, in vista della partita contro la Lazio, è alle prese con il dubbio Dybala. La Joya soffre infatti di un'infiammazione al soleo sinistro e, al momento, non sono molte le probabilità di vederlo in campo fin dal primo minuto. Regolarmente a disposizione sarà invece Kean, che ha smaltito il problema muscolare che lo aveva tenuto ai box nelle scorse settimane, ma l'ex Paris Saint-Germain dovrebbe comunque partire dalla panchina, con Chiesa il favorito numero uno per affiancare Morata in attacco in caso di forfait di Dybala.

In mezzo al campo Allegri, così come accaduto in occasione della gara contro la Fiorentina, dovrebbe affidarsi a Locatelli e McKennie, con Bentancur nuovamente escluso dalla formazione titolare e Cuadrado e Rabiot sulle corsie esterne (indisponibile Bernardeschi). In difesa lo slot lasciato libero dall'infortunato Chiellini, che rischia di non essere a disposizione neanche per la fondamentale sfida di Champions League di martedì prossimo sul campo del Chelsea di Tuchel, sarà preso da De Ligt, mentre i terzini, con De Sciglio ancora out, saranno Danilo ed Alex Sandro.