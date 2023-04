Lazio-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Allegri, tecnico della Juventus, l’ha etichettata “lo scontro diretto per il secondo posto”. Definizione corretta, al netto dei quindici punti di penalizzazione inferti ai bianconeri senza i quali effettivamente le due formazioni sarebbero divise da quattro lunghezze, a duellare per il simbolico titolo di vicecampione d’Italia. Lazio-Juventus, in questo preciso punto del campionato, è però qualcosa di più visto che mette di fronte due formazioni in grande salute. Gli ospiti, che hanno già piegato i biancocelesti nell’andata ed in Coppa Italia, sono la squadra che ha ottenuto più punti in campionato da febbraio in poi (ventuno in otto gare), e si presenteranno al cospetto della miglior difesa del campionato – con appena 19 reti subite – a caccia del settimo clean sheet consecutivo, traguardo detenuto dalla Lazio di Eriksson nel torneo 1997/98. Per i padroni di casa c’è anche da sfatare un tabù: i biancocelesti si sono infatti imposti solo in una delle ultime 17 gare casalinghe di Serie A contro la Juventus (3-1 il 7 dicembre 2019), totalizzando quattro pareggi e 12 sconfitte in questo parziale. Ed in nove delle ultime 13 partite all’Olimpico contro i bianconeri in campionato, i biancocelesti hanno anche mancato l’appuntamento con il gol. Ed anche per Sarri questa sfida costituirà l’occasione di invertire un trend negativo: fra tutti gli allenatori incrociati almeno dieci volte, infatti, Allegri è quello con cui il tecnico laziale ha il bilancio peggiore, con tre vittorie, quattro pareggi e ben dieci k.o.

Lazio-Juventus, le scelte di Sarri

Non dovrebbe presentare sorprese l’undici di partenza disegnato dal tecnico biancoceleste, capitanato da Immobile il quale riprenderà posto al centro di un tridente che comprenderà anche Zaccagni e Felipe Anderson. A centrocampo sarà Cataldi ad operare da play con il supporto ai lati di Luis Alberto e Milinkovic Savic. Paccchetto arretrato a protezione di Provedel con la coppia centrale formata da Casale e Romagnoli, e nel ruolo di esterni bassi Marusic e Hysaj, il quale dovrebbe essere preferito a Lazzari. A dare man forte a gara in corso, Vecino e Pedro.

Lazio-Juventus, le scelte di Allegri

Il tecnico toscano ritroverà Pogba e Bonucci che hanno ripreso ad allenarsi in gruppo, e dovrebbero essere tra gli abili ed arruolati in panchina. Davanti a Szczesny tra i pali si dovrebbero sistemare Alex Sandro (che prenderebbe il posto di Gatti), Bremer e Danilo dirottato a fare il braccetto di destra. A tutta fascia De Sciglio sul fronte destro (a far rifiatare Cuadrado) e Kostic su quello sinistro mentre nel cuore della mediana agiranno Rabiot e Fagioli come interni ai fianchi di Locatelli, in vantaggio per una maglia dal 1’ su Paredes. In merito al tandem offensivo nessun dubbio su Vlahovic, che dovrebbe avere come compagno di reparto Di Maria in vantaggio nel ballottaggio con Milik, ferma restando l’elevata possibilità di uno staffetta tra l’argentino ed il polacco, e l’utilizzo a gara in corso di Chiesa.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Juventus (3-5-2): Szczesny, Alex Sandro, Bremer, Danilo, De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri

Lazio-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Juventus, in programma sabato 8 aprile alle 20.45 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.