Lazio-Juventus, il pronostico della sfida dell'Olimpico

Un vero e proprio scontro diretto per l'Europa. La Lazio, attualmente seconda in classifica con i suoi 55 punti, ospiterà sabato 8 aprile alle 20.45 allo stadio Olimpico la Juventus, settima a quota 44 malgrado il -15 subìto per il caso plusvalenze. Una sfida la cui posta in palio, quindi, sarà particolarmente pesante, con i biancocelesti chiamati a difendere la propria posizione Champions ed i bianconeri che, per raggiungere quello stesso posto Champions, non possono sbagliare.

Lazio-Juventus, come arrivano alla sfida i biancocelesti

La Lazio, nelle ultime due giornate di campionato, ha conquistato altrettante vittorie: prima quella per 1-0 nel derby con la Roma, poi quella per 2-0 all'U-Power Stadium di Monza. In precedenza, per i biancolesti, era arrivato il pareggio di Bologna e le affermazioni con Napoli, Sampdoria e Salernitana, con gli uomini di Sarri che non subiscono reti da ben sei gare. Nel mezzo, però, l'eliminazione arrivata agi ottavi di finale di Conference League per mano dell'AZ Alkmaar.

Lazio-Juventus, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, in settimana, è stata impegnata nel match valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, terminato 1-1. In campionato, i bianconeri, sono reduci da ben tre vittorie consecutive (contro Verona, Inter e Sampdoria), mentre in precedenza era arrivata la sconfitta con la Roma. Nel mezzo la qualificazione ai quarti di Europa League ottenuta ai danni dei tedeschi del Friburgo.

Lazio-Juventus, il pronostico

Una gara ricca di spunti, quella tra Lazio e Juventus. I biancocelesti stanno vivendo un ottimo momento di forma, impreziosito da un'estrema solidità difensiva. Positivo lo stato di salute anche dai bianconeri, che, malgrado il -15, sono tornati a sperare in un piazzamento Champions. All'Olimpico ci aspettiamo una sfida equilibrata aperta a tutti i risultati, ma alla fine, per noi, potrebbe venirne fuori un pareggio.