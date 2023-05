Lazio-Lecce, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Le due sconfitte negli scontri diretti con le milanesi, uniti allo scivolone col Torino, obbligano la Lazio a cambiare rapidamente passo di marcia, per non perdere la priorità acquisita nella volata per la Champions garantitale dall’eccellente serie di risultati delle settimane passate. D’altronde, lo stesso Sarri ha sottolineato la necessità di vincere tutte e quattro le gare restanti, per scongiurare il rischio di sorprese. A partire da quella casalinga con il Lecce, nel primo anticipo previsto dalla trentacinquesima giornata: quella che farà visita ai biancocelesti è una squadra in palese difficoltà, reduce da cinque k.o. in trasferta e che nelle ultime dieci uscite ha conquistato solo quattro punti segnando appena quattro reti, due delle quali su calcio di rigore contro Udinese (unica vittoria da fine febbraio in avanti) e Juventus. Ed il calo di rendimento e di risultati ha anche pericolosamente fatto riavvicinare la zona retrocessione, visto che il terzultimo posto – occupato dallo Spezia - è distante appena quattro punti. I precedenti sono decisamente favorevoli alla Lazio, che all’Olimpico contro i salentini ha vinto 13 volte e pareggiato sette (unica sconfitta risalente al torneo 2010/2011) ma è invece uscita sconfitta nella gara di andata in Puglia, la prima del 2023 alla ripresa del torneo dopo la sosta iridata.

Lazio-Lecce, le scelte di Sarri

Per la sfida contro i giallorossi, il campo delle scelte a centrocampo è piuttosto ristretto, considerando la lesione muscolare di medio grado al bicipite femorale della coscia destra che sta fermando Vecino, e la botta al polpaccio subita da Cataldi che non si è ancora riassorbita. La linea mediana biancoceleste dovrebbe pertanto contemplare Marcos Antonio (chiamato a stringere i denti nonostante un fastidio alla caviglia) con ai lati Milinkovic Savic e Luis Alberto, e Basic come soluzione di emergenza in caso di forfait del brasiliano ed il “Mago” quindi accentrato con compiti di regia. In avanti, il tridente sarà ancora composto da Immobile supportato sugli esterni da Felipe Anderson e Zaccagni. In difesa, Lazzari e Patric provano il recupero nella corsa per una maglia da titolare su Hysaj e Casale, ma la sensazione è che l’assetto della retroguardia, che si completerà con Marusic e Romagnoli, non dovrebbe cambiare. Tra i pali Provedel.

Lazio-Lecce, le scelte di Baroni

Nessun particolare problema di formazione per l’allenatore dei salentini, che scioglierà all’ultimo momento un paio di dubbi in merito all’undici iniziale che scenderà in campo all’Olimpico. Conferma in blocco per il pacchetto arretrato a protezione di Falcone, con Gendrey e Gallo esterni bassi e la coppia Baschirotto-Umtiti in mezzo. A centrocampo sicuri Blin e Hjulmand, mentre Oudin sembra in vantaggio nel ballottaggio con Gonzalez. In attacco, in rialzo le quotazioni di Ceesay come riferimento centrale del tridente a scapito di Colombo, con ai lati Strefezza e Di Francesco (favorito su Banda).

Lazio-Lecce, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Oudin, Hjulmand, Blin, Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Lazio-Lecce, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Lecce, in programma venerdì 12 maggio alle 20.45 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.