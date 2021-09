Lazio-Lokomotiv Mosca, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Obiettivo vittoria, senza se e senza ma. Il passo falso della prima giornata in Turchia obbliga la Lazio a puntare dritta al successo, nel match di Europa League valevole per la seconda giornata della Coppa (fischio d'inizio ore 21). Eccessivo, forse, guardare alla sfida come incrocio già determinante nell’economia del passaggio del turno, ma fare bottino pieno sarebbe comunque un eccellente viatico per il prosieguo nel cammino in Europa e permetterebbe di cavalcare nel migliore dei modi l’onda del derby vinto domenica pomeriggio.

C’è la cabala a dare spinta ai biancazzurri: due vittorie e quattro pareggi nei confronti finora andati in scena contro le squadre russe, ed il ruolino di marcia di mister Sarri nella competizione, che il tecnico campano ha vinto con il Chelsea nella primavera di due anni fa da imbattuto (12 vittorie e tre sconfitte).

Curioso l’unico precedente tra le due squadre, che si sono affrontate nella semifinale di Coppa delle Coppe 1998/99, che fu anche l’ultimo anno in cui si assegnò tale trofeo. Ambedue le sfide terminarono in parità (1-1 in Russia, 0-0 all’Olimpico) ed il gol segnato in trasferta permise ai biancazzurri di arrivare alla finale di Birmingham, vinta 2-1 contro il Maiorca, e di alzare il secondo trofeo europeo della sua storia dopo la Coppa Delle Alpi nel 1971.

Lazio-Lokomotiv Mosca, Sarri cambia...ma non troppo

Nella conferenza stampa Sarri non si è sbilanciato in merito all’undici di partenza, riservandosi di valutare chi escludere in base dell’esigenza di far rifiatare di alcuni suoi giocatori. Tra i pali dovrebbe essere riproposto Strakosha, portiere di Coppa. In difesa Lazzari favorito su Marusic insieme a Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj. A centrocampo l’orientamento è su Milinkovic titolare, in un reparto dove troveranno posto Akpa Akpro e Cataldi. Situazione più delineata davanti, dove la scelta dovrebbe ricadere su Felipe Anderson, Immobile (che però potrebbe riposare e fare posto a Muriqi) e Moro il quale avvicenderebbe Pedro.

Lazio-Lokomotiv Mosca, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Milinkovic, Cataldi, Akpa-Akpro, Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All. Sarri

Lokomotiv Mosca (4-3-1-2): Guilherme, Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Silyanov, Beka, Maradishvili, Kulikov, Zhemaletdinov, Kerk, Smolov. All. Nikolic

Lazio-Lokomotiv Mosca, dove vederla in TV

La partita Lazio-Lokomotiv Mosca sarà trasmessa in diretta (in chiaro) su TV8 (Canale 8 del DTT), da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.