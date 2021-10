Lazio-Marsiglia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ nelle parole di Jorge Sampaoli, allenatore dei transalpini, la sintesi perfetta della doppia sfida di Europa League tra Lazio e Marsiglia: “Abbiamo due finali da giocare: sono scontri diretti, abbiamo grande motivazione". Uno scenario, peraltro, mirabilmente illustrato da una classifica del Gruppo E che vede al comando il Galatasaray a quattro punti, seguito dai biancocelesti a tre, dai francesi a due, quindi la Lokomotiv Mosca fanalino di coda della Pool a un punto. Da qui, l’esigenza della Lazio, nel match che conclude la prima tornata di sfide del Girone, di fare bottino pieno, prima di rendere la visita al Marsiglia. Vincere come oltretutto già capitato nei quattro precedenti europei con l’Olympique e nelle quattro sfide casalinghe con squadre francesi in Europa League (St. Etienne, Nizza, Marsiglia e Rennes). Mentre nelle intenzioni del Marsiglia, all’Olimpico, c’è anche interrompere un prolungato digiuno di vittorie in trasferta nelle maggiori competizioni europee: ultimo successo risalente al 2017-18 contro l’Athletic Bilbao, poi due pareggi e sette sconfitte.

Lazio-Marsiglia, le scelte di Sarri

Sarri sembra orientato a dare spazio ai big, apportando però qualche modifica in vista dell’elevato numero di impegni previsto da queste settimane. Tra il pali il portiere di Coppa, Strakosha; difesa con Marusic e Hysaj a rifiatare e quindi probabilmente schierata con Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo dovrebbe essere Leiva a “saltare il turno”, lasciando il posto a Cataldi, per gli altri posti in mediana sono in quattro per due maglie: Luis Alberto, Basic, Milinkovic-Savic ed Akpa Akpro, coi primi due favoriti. In attacco la gradita novità potrebbe essere il rientro di Zaccagni dal 1’, ed in quel caso potrebbe essere Pedro il sacrificato nel reparto offensivo, che prevede anche Felipe Anderson ed Immobile. Nel tridente avanzato qualche chance anche per Moro.

Lazio-Marsiglia, le scelte di Sampaoli

Sampaoli deciderà solo all’ultimo chi schierare a seconda delle condizioni dei suoi e in previsione de “Le Classique”, il derby che vedrà l’Olympique contro il Paris Saint Germain domenica sera. Probabile un assetto con l’ex romanista Pau Lopez, in porta. Alvaro Gonzalez e William Saliba, difensori centrali, con l’ex Fiorentina Pol Lirola e Luan Peres, sulle corsie esterne. A centrocampo, Matteo Guendouzi e Pape Gueye a protezione del pacchetto arretrato. Konrad De la Fuente in ballottaggio con Under sull’esterno, nel versante opposto Gerson ed Amine Harit, che appoggia l’unica punta, Arkadiusz Milik.

Lazio-Marsiglia, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

O. Marsiglia (4-2-3-1): Pau Lopez, Lirola, Alvaro Gonzalez, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, De La Fuente, Harit, Gerson, Milik. All. Sampaoli

Lazio-Marsiglia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Marsiglia sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, oppure 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport HD (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.