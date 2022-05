Lazio, perché Sarri è essenziale (e si merita un mercato di livello)

Non è una favola, nel senso di racconto inventato di sana pianta, né di storia da tramandare oralmente ai posteri a imperitura memoria. Però, la conquista dell’Europa League da parte della Lazio merita il canonico “tutto è bene quel che finisce bene”. Un happy-end tutt’altro che scontato, è bene precisarlo: le difficoltà di febbraio, con la doppia eliminazione Coppa Italia-Europa e la frenata in campionato (pareggio a Udine e sconfitta casalinga con il Napoli) avevano effettivamente agitato gli spettri di un epilogo amaro. Preoccupazioni del tutto legittime anche osservando l’incedere spedito delle dirette concorrenti: la serie positiva della Roma e l’accelerazione della Fiorentina, soprattutto, che avevano alzato l’asticella, obbligando quindi a rivedere i conti della quota da raggiungere per assicurarsi un posto nella griglia delle competizioni continentali del prossimo anno.

Alla fine, alla Lazio è bastato semplicemente mantenere quella regolarità trovata dopo la netta sconfitta del derby: da aprile in avanti, quattordici punti in sette partite, con l’unico passo falso all’Olimpico contro il Milan. Un ruolino di marcia che non ha trovato l’adeguata replica delle altre tre antagoniste (9 punti la Roma, 12 la Fiorentina, addirittura 8 l’Atalanta) appese, ora, all’esito della finale di Conference League. Che potrebbe anche portare, sulla base di un particolare ordine di arrivo e della successiva vittoria dei giallorossi a Tirana contro il Feyenoord, addirittura otto italiane al via nelle tre coppe europee 2022/2023.

Mentre il campionato sta già iniziando a far partire i titoli di coda, c’è adesso un ultima tessera del puzzle da inserire: quella relativa al quinto posto. La partita di sabato contro il Verona potrebbe garantirlo, persino in caso di sconfitta qualora la Roma non riuscisse ad uscire da Torino con l’intera posta in palio. Traguardo a cui i tifosi tengono, ed a cui la squadra punta per chiudere il torneo in bellezza.

Poi, però, comincerà una nuova partita, quella davvero complessa da giocare. C’è da attrezzare la rosa per la prossima stagione: che sia competitiva, ovviamente, ma soprattutto lunga se si vuole continuare a giocare per vincere contemporaneamente sul tavolo della Serie A e su quello dell’Europa League. Una delle cose che, invece, quest’anno non è riuscita: come sottolineato da Sarri, la discrepanza di rendimento tra le gare giocate senza turno infrasettimanale e quelle disputate dopo l’impegno del giovedì è evidente. Ed andare avanti in Europa non regala solo applausi e soddisfazione: facendosi strada nel tabellone di coppa c’è anche da accantonare un tesoretto, a partire dalle vittorie nel girone eliminatorio che – quest’anno – garantivano poco meno di 700 mila euro l’una.

Arrivare ai piedi della zona Champions non è stato affatto semplice. Il Comandante Sarri lo ha compreso: bravo a far metabolizzare un nuovo sistema di gioco, paziente nel rassegnarsi a non avere i rinforzi richiesti nel mercato invernale ed infine acuto nel fare opera di equilibrismo tra stanchezza e infortuni nel momento clou della stagione. Il suo progetto ha però permesso di cogliere, dopo una semina difficile, i frutti nella bella stagione: perché il salto di qualità c’è stato, soprattutto in quella unità di intenti e compattezza del gruppo fondamentale per remare in acqua non solo dalla stessa parte, ma anche a colpi sincronici. E’ per questo che la Lazio si merita, ancora, un Sarri. E tutti e due si meritano un mercato estivo che sia di...riparazione, nel senso che deve anche “riparare” alla scena muta fatta nella finestra di gennaio. E consegnare al tecnico materiale per dare seguito a quella, ambiziosa, progettualità intavolata un anno fa.