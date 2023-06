Lazio, colpo-Berardi ma non solo: il mercato biancoceleste in fase di decollo

Potrebbe essere targata Lazio la prima trattativa di spessore seguente alla conclusione della stagione in Serie A. Il club biancoceleste sembra infatti, stando alle indiscrezioni, molto vicino a chiudere l’operazione che porterebbe Domenico Berardi nella capitale. Sembra infatti che l’attaccante in forza al Sassuolo abbia già trovato un accordo di massima con la società capitolina, decisa a soddisfare una precisa richiesta del tecnico Maurizio Sarri per puntellare l’organico, anche in considerazione della prossima Champions League da disputare. Palcoscenico che, peraltro, vedrebbe il ventinovenne calabrese al debutto assoluto, dopo il felice precedente nelle competizioni continentali con il Sassuolo, sua storica squadra (oltre 350 le presenze, quattro delle quali nelle qualificazioni all’Europa League 2016/2017 in cui ha firmato ben cinque reti).

Una volta limata la differenza tra domanda ed offerta con la dirigenza emiliana, il passaggio potrebbe essere quindi perfezionato battendo sul tempo la concorrenza di altri club italiani, che marcano stretto anche un altro elemento dell’organico nero-verde, ovvero quel Davide Frattesi lungamente corteggiato dalla Roma ma anche dalla Juventus. In questo caso, a costituire un ostacolo è la richiesta piuttosto elevata del Sassuolo, nell’ordine dei trenta milioni, in linea peraltro con la valutazione fatta già la scorsa estate. Anche se l’eventuale cessione di Milinkovic Savic, in scadenza a giugno 2024, porterebbe liquidità utile per dare solidità ad un reparto il quale resterebbe privo della sua pedina principale.

Ma quella del sergente potrebbe anche non essere l’unica uscita a centrocampo. Si fanno infatti sempre più insistenti le voci di un interessamento del Marsiglia per Luis Alberto: il “Mago” ha pienamente convinto in quest’ultima annata, diventando uno dei più utilizzati in stagione dopo che a più riprese era stato dato sul piede di partenza. Lo scenario potrebbe però cambiare: soprattutto in caso di inserimento nell’affare di una contropartita gradita alla Lazio, come Milik. Il club transalpino non sembra orientato a confermare il prestito della punta polacca alla Juventus, che a sua volta chiede un sconto per esercitare il riscatto: l’Olympique potrebbe quindi mettere sul piatto il giocatore già monitorato dalla società biancoceleste alla ricerca di un’alternativa ad Immobile. Ipotesi percorribile, sebbene la strada da percorrere non breve, anche in considerazione dell’ingaggio oneroso.