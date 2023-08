Calciomercato Lazio: Guendouzi e Mandas sì, Bonucci forse

Ritrovarsi dopo due partite in fondo alla graduatoria, a quota zero punti e con la compagnia di Sassuolo ed Empoli, costituisce per la Lazio uno scenario difficilmente ipotizzabile in avvio di stagione. Ed incomincia già a fare proseliti sia il partito di chi invita alla calma ed alla pazienza, sostenendo che il vero volto della squadra si vedrà più avanti, sia quello di chi invece rimarca il fatto che avere dieci undicesimi dei titolari dello scorso anno in campo (a Lecce ed all’Olimpico contro il Genoa c’era il solo Kamada tra i volto nuovi arrivati questa estate) avrebbe dovuto garantire miglior rodaggio e ben altro genere di risultati, specie con avversarie che hanno obiettivi di classifica decisamente diversi. E nella settimana che svelerà anche le compagne di viaggio nella fase a gironi di Champions (il sorteggio è previsto giovedì), si comincia anche ad ipotizzare qualche operazione-lampo che assumerebbe le sembianze di correttivo last-minute per fortificare la rosa, sfruttando proprio questi ultimi giorni di trattative.

Intanto, si può considerare definita l’operazione che porterà Mattéo Guendouzi in biancoceleste. Lievemente in ritardo rispetto alla tabella di marcia il suo sbarco nella Capitale, che però non è in discussione: all’Olympique Marsiglia un milione di euro per il prestito oneroso più dodici che la Lazio dovrà corrispondere come obbligo di riscatto a cui se ne vanno ad aggiungere cinque per i bonus previsti dal contratto, per il centrocampista transalpino è invece pronto un quinquennale da poco meno di tre milioni a stagione. Per l’ex capitano dell’Under 21 che arriva ad irrobustire la mediana di Sarri, c’è un Marcos Antonio che invece sembra destinato a fare le valigie. Dopo la corte di alcune società turche, e l’ipotesi Arabia Saudita, il regista brasiliano approderà nella massima serie turca e vestirà la maglia del Paok Salonicco.

Ma a ritornare nuovamente d’attualità nel rush finale di questo mercato estivo è il nome di Leonardo Bonucci. Che sembra convincere il Presidente Lotito ma non appieno l’allenatore campano, il quale lo ha comunque allenato alla Juventus ma nutre forse perplessità sull’inserimento nel gruppo di un giocatore con una personalità così “ingombrante” (discorso analogo a quello fatto per Hugo Lloris, a cui è stato preferito Sepe). Per il giocatore della Juventus ci sono state proposte concrete dell’Union Berlino in Bundesliga, sullo sfondo resta il Genoa mentre anche la Roma starebbe riflettendo sull’opportunità di ingaggiare il trentaseienne centrale per arricchire il bagaglio d’esperienza della retroguardia.

La cosa chiara è che a Bonucci servirà un’annata con un impiego in campo piuttosto continuo per provare a strappare la convocazione ai prossimi Campionati Europei, come pure sembra evidente che il possibile assalto a Patric da parte del Betis (che sceglierà o lo spagnolo o l’argentino Martinez Quarta della Fiorentina per rimpiazzare Luiz Felipe destinato in Arabia) comporterà trovare velocemente un’alternativa. E tra una riflessione e l’altra, in casa Lazio si prosegue comunque a lavorare in ottica futura: la prossima stagione dovrebbe arrivare a Roma Christos Mandas, portiere ventunenne che la dirigenza biancoceleste lascerà all’Ofi Creta fino al termine del campionato ellenico 2023/2024.