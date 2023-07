Calciomercato Lazio, colpo Djibril Sow. Come cambierà il centrocampo con il suo arrivo

Dopo Castellanos, Djibril Sow. Accomunati non solo dall’aver scelto la Lazio, ma anche da costituire una sorpresa rispetto ai soliti nomi maggiormente accostati al club biancoceleste. D’altronde, la trattativa con l’attaccante argentino ha avuto una brusca accelerata che ha portato alla fumata bianca esattamente come accaduto per questo centrocampista svizzero con nazionalità senegalese, rimbalzato negli anni tra il campionato elvetico e la Bundesliga, ritagliandosi progressivamente uno spazio sempre più importante fino a diventare una colonna dell’Eintracht Francoforte. E proprio la scelta di non rinnovare con il club tedesco, col quale è vincolato fino al 2024, unita allo “sblocco” dei giocatori svizzeri da poter tesserare – al pari dei britannici – con lo status di comunitari, ha permesso all’operazione di decollare in via definitiva, in attesa della comunicazione che sancisca l’ufficialità dell’arrivo del centrocampista nella Capitale.

Dalle Aquile di Francoforte all’Aquila biancoceleste, quindi, il passo è stato quasi naturale. Ma anche sorprendentemente rapido, vista la repentina virata della dirigenza della Lazio verso un profilo per cui si prospetta un investimento nell’ordine dei 15 milioni di euro e un contratto lungo, per un ingaggio che stando alle indiscrezioni si dovrebbe aggirare intorno ai 2 milioni a salire. Maturato nel settore giovanile dello Zurigo prima e del Borussia Monchengladbach poi (con cui ha anche esordito in prima squadra), Sow ha effettuato il salto di qualità decisivo nel biennio con i gialloneri dello Young Boys, attirando le attenzione dell’Eintracht che lo ha riportato in Germania nell’estate nel 2019. Nella formazione di Francoforte, con cui ha vinto l’Europa League 2021/2022, è diventato ben presto uno degli elementi imprescindibili, cosa testimoniata dalle 47 presenze nella stagione conclusa, 44 delle quali venendo inserito nell’undici di partenza, tra cui le otto giocate in Champions League.

Punto di forza anche nella nazionale svizzera (sempre titolare nelle quattro sfide giocate degli elvetici a Qatar 2022), fisicamente ben strutturato, Sow ha caratteristiche tali da renderlo adatto a giocare come centrale in un centrocampo a quattro così come da interno in una mediana a tre come quella utilizzata da Sarri nella Lazio. Ma la sua disinvoltura nella fase di impostazione e la precisione nei passaggi, senza perdere in efficacia in quella di non possesso, lo potrebbe anche rendere una pedina fruibile come fulcro del pacchetto di mischia. Valutazioni che spetteranno al tecnico, che si troverà però in organico un elemento di qualità e soprattutto di comprovata esperienza internazionale: non è poco, considerando anche i prestigiosi impegni continentali che attenderanno i biancocelesti, tornati in Champions League ed attesi da un calendario 2023/2024 decisamente fitto di appuntamenti.