Lazio, Milik o Simeone come vice-Immobile?

Virata decisa della Lazio sul mercato “Made in Serie A” per occupare una casella restata in questa stagione sguarnita, ovvero quella del vice-Immobile. La dirigenza sembra intenzionata ad affiancare al capitano biancoceleste una pedina che abbia già esperienza nel torneo italiano, accantonando per il momento le ipotesi legate all’export da mercati esteri (si era fatto il nome nelle scorse settimane di “Santi” Gimenez, punta messicana che tanto bene sta facendo al Feyenoord). Nella prima fila dell’ipotetico schieramento di partenza nella corsa ad un posto nel reparto offensivo sembrano, pertanto, esserci ora Arkadiusz Milik, polacco in forza alla Juventus ma di proprietà dell’Olympique Marsiglia, e Giovanni Simeone, attualmente al Napoli dove è approdato la scorsa estate dal Verona con la formula del prestito oneroso.

Milik-Lazio: la fattibilità

Esploso in Olanda con la maglia dell’Ajax (47 reti in 76 presenze), l’attaccante della nazionale polacca ha lungamente militato nel Napoli prima di un addio burrascoso e della fortunata parentesi in Ligue 1, dove con la casacca del Marsiglia ha messo a segno 30 gol in 55 partite. Il suo futuro è legato alle decisioni della Juventus, che lo ha prelevato la scorsa estate dalla squadra transalpina sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per la sua permanenza a Torino, il club bianconero dovrebbe versare una cifra che – bonus compresi – è di poco inferiore ai dieci milioni di euro: la sua posizione è quindi al momento al centro di un’accurata riflessione da parte della dirigenza, in considerazione dell’importo abbordabile abbinato al rendimento complessivamente offerto (nove reti) spesso in formato part-time. La situazione dovrebbe sbloccarsi, in un senso o in un altro, nei prossimi giorni in relazione all’imminente scadenza del termine ultimo per riscattare il giocatore: ed il club biancoceleste ne sta, pertanto, monitorando con attenzione gli sviluppi.

Simeone-Lazio: la fattibilità

Interessante è anche la pista che conduce al “Cholito”, ma anche in questo caso subordinata alla decisione dell’attuale club dell’argentino – ovvero il Napoli – di esercitare quel diritto di riscatto che non è divenuto obbligo, non essendo stata toccata la quota gol stabilita per “automatizzarlo”. Arrivato nella rosa dei partenopei dopo l’eccellente annata con la casacca dell’Hellas Verona, Giovanni Simeone ha saputo sfruttare in maniera eccellente il risicato minutaggio che gli è stato messo a disposizione. Appena 751 minuti in campo sono stati sufficienti a realizzare otto gol (la metà dei quali in Champions League) ed un assist, tanto da ritenere a tuti gli effetti positiva la sua stagione, al netto dell’impiego limitato. Saranno 12 i milioni da versare alla società scaligera per concludere l’affare, il quale potrebbe anche essere correlato alle preferenze del prossimo allenatore del Napoli dopo l’addio di Luciano Spalletti. Anche in questo caso, in agguato c’è la Lazio: che con il Verona, dodici mesi fa, ha già trattato per far approdare Casale nella capitale.