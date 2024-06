Calciomercato Lazio, occhi puntati su Calvin Stengs, l'assist-man del Feyenoord

Nelle “porte girevoli” che caratterizzano il mercato, uscite ed entrate si susseguono, sebbene le prime tendano sempre ad anticipare le seconde. É stato il caso di Felipe Anderson, che ha da tempo annunciato il suo addio alla Lazio, di Kamada che ha concluso la sua esperienza italiana (sembra destinato al Crystal Palace in Premier League) ma anche quello di Luis Alberto, prossimo nonostante un contratto in essere a salutare la compagnia: per lui si spalancheranno le porte del Qatar, con un accordo sulla base di una decina di milioni o poco più per passare con un robusto contratto all’Al-Duhail.

Per il primo colpo che andrà a rimpolpare il reparto avanzato si attende solo l’ufficialità: sarà Tchaouna, in arrivo dalla Salernitana (per l’attaccante ciadiano naturalizzato francese dovrebbe essere pronto un quadriennale con i campani che riceveranno gli otto milioni previsti dalla clausola rescissoria) a colmare le lacune che si sono venute a creare con le prime partenze. Ma sul versante offensivo si continuano a monitorare con attenzione alcune piste, tra cui quelle che porta a Calvin Stengs, attaccante esterno mancino cresciuto nel settore giovanile dell’AZ Alkmaar per poi transitare tra Francia e Belgio con le casacche di Nizza ed Anversa. Ma per il venticinquenne olandese l’esplosione è arrivata nella stagione appena conclusa, nella quale si è distinto fornendo ben 18 assist ai compagni (uno tra questi è quello servito per il 2-0 a Zerrouki nel 3-1 rifilato proprio alla Lazio a Rotterdam in Champions League) e mettendo a segno anche otto reti. Accostato in passato anche a Fiorentina e – qualche anno fa – alla Juventus, ha una valutazione che si aggira attorno ai quindici milioni. Ma potrebbe anche essere inserito all’interno di uno scambio che porterebbe Isaksen in Olanda.