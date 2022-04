Lazio-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

In un Olimpico che, complice la scelta da una fetta dei tifosi laziali che non si recherà allo stadio come forma di protesta per il caro biglietti, avrà una forte connotazione rossonera, la capolista Milan prova a rafforzare il suo ruolo di leader nel campionato gettandosi alle spalle il derby di ritorno di Coppa Italia, che ha precluso l’accesso alla finale. La sfida di Roma darà in particolar modo la parola alla difesa: si sfidano in questa partita due delle quattro squadre che hanno ottenuto più clean sheet nel girone di ritorno di questo campionato: nove il Milan, sei la Lazio (come Roma e Genoa). In particolare, la squadra di Pioli nel 2022 ha incassato appena sette reti in serie A, sta mantenendo la porta inviolata da sei partite, e non arriva almeno a sette dal febbraio 1994 (nove partite di fila senza prendere gol). In casa Lazio, c’è la consapevolezza di non avere scelta: i ritmi imposti dalle dirette concorrenti per uno posto in Europa obbligano a puntare al bottino pieno, per difendere una settima posizione che potrebbe anche significare Europa League ma provare anche a scalare la classifica. Precedenti recenti che sorridono ai rossoneri: il Milan ha già battuto due volte la Lazio in questa stagione (entrambe al Meazza) e l’ultima annata in cui ha collezionato tre vittorie contro i biancocelesti è la 2004/05 (un successo in Supercoppa e due in campionato).

Lazio- Milan , le scelte di Sarri

La seduta del venerdì ha regalato buone notizie al tecnico dei biancocelesti: Milinkovic-Savic e Strakosha figurano infatti nell’elenco dei disponibili al pari di Radu, Cataldi, Reina e Moro, avendo tutti recuperato dallo stato influenzale di inizio settimana. Anche Patric è in via di miglioramento, seppur in imperfette condizioni fisiche, cosa che agevola il rientro nei titolari di Luiz Felipe con Acerbi al centro di una difesa che vedrà – a protezione di Strakosha - anche Lazzari a destra e Hysaj a sinistra, in vantaggio su Marusic. A centrocampo spazio a Lucas Leiva in regia, supportato da Milinkovic e Luis Alberto. In attacco l’affaticamento muscolare al polpaccio di Pedro sgombera il campo dai dubbi: Immobile al centro, ai lati Felipe Anderson e Zaccagni.

Lazio- Milan , le scelte di Pioli

Ibrahimovic ancora ai box, sebbene si sia riaggregato al gruppo ma non è scontata la sua presenza nell’elenco dei convocati, dove invece dovrebbe figurare Rebic, recuperato dal fastidio al ginocchio accusato in Coppa Italia. Abile ed arruolato, invece, Alessio Romagnoli, nonostante si vada verso la conferma di Kalulu e Tomori come coppia centrale difensiva, con Calabria e Theo Hernandez terzini a completare la retroguardia davanti a Maignan. Diga in mediana con Tonali e Bennacer, più dubbi invece sulla linea dei trequartisti che supporteranno Giroud unica punta: sul versante destro potrebbe rivedersi Messias a cui Saelemaekers contende la maglia da titolare, sul fronte opposto sicuro Leao, al centro testa a testa tra Kessié e Diaz.

Lazio-Milan, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Kessié, Rafael Leao, Giroud. All. Pioli

Lazio- Milan , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Milan sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.