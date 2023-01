Lazio-Milan, il pronostico della super sfida dell'Olimpico

Un vero e proprio scontro diretto in chiave Champions League, quello in programma martedì 24 gennaio alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. La Lazio di Maurizio Sarri, al momento sesta con i suoi 34 punti, affronterà il Milan di Stefano Pioli, secondo a quota 38. Un match quindi chiave per le ambizioni delle due squadre, con il Diavolo costretto alla vittoria se vuole coltivare ancora qualche speranza scudetto: il Napoli, con il blitz di Salerno, si è infatti momentaneamente portato a +12 dai rossoneri.

Lazio-Milan, come arrivano alla sfida i biancocelesti

La Lazio, nell'ultima giornata di campionato, ha espugnato il campo del Sassuolo per 0-2 grazie alle reti di Zaccagni e Felipe Anderson. Un colpo esterno che ha permesso ai biancocelesti, che possono vantare la seconda miglior difesa del torneo insieme a quella della Juventus con soltanto 15 reti subite, di tornare alla vittoria dopo tre gare in cui avevano raccolto appena un punto (prima le sconfitte con Juventus e Lecce, poi il pareggio di Empoli).

Lazio-Milan, come arrivano alla sfida i rossoneri

Momento complicatissimo quello che sta attraversando il Milan. I rossoneri, la scorsa settimana, sono stati travolti con un secco 3-0 dall'Inter nella Supercoppa Italiana. Un ko che ha fatto seguito al deludente pareggio di Lecce ed alla prematura eliminazione dalla Coppa Italia, giunta agli ottavi di finale per mano del Torino. La formazione di Stefano Pioli, in questo 2023, ha vinto soltanto una gara: quella dello scorso 4 gennaio contro la Salernitana.

Lazio-Milan, il pronostico

Sia la Lazio che il Milan, in questo avvio di 2023, non hanno brillato, manifestando entrambe delle difficoltà. Preoccupante, in particolare, lo stato di forma dei rossoneri, che sembrano aver perso certezze e fiducia nei propri mezzi. Una situazione di cui i biancocelesti sono pronti ad approfittare, ma risulta difficile pensare che il Diavolo possa steccare ancora dopo il pesantissimo ko in Supercoppa. Per questi motivi, per noi, alla fine il match dell'Olimpico potrebbe terminare in parità. In fin dei conti, come si dice, meglio due feriti che un morto...