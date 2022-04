Lazio-Milan, i tre maggiori pericoli per i rossoneri

Una sfida delicata, in cui però, per i rossoneri, sarà vietato sbagliare. Il Milan, reduce dal pesante ko in Coppa Italia contro l'Inter che è costato l'eliminazione in semifinale, farà visita nella serata di domenica 24 aprile alla Lazio nella gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Un match in cui la formazione di Pioli, attualmente prima in classifica con due lunghezze di vantaggio sui cugini nerazzurri (che però viaggiano con una partita in meno), dovrà andare alla ricerca dei tre punti. I biancocelesti, tuttavia, proveranno a non rendere facile la vita al Diavolo, visto che hanno bisogno di punti per la zona Europa. Vediamo quali saranno i maggiori pericoli per Giroud e compagni.

Milan, tre giocatori da temere della Lazio

Ciro Immobile

Criticato in Nazionale, ma micidiale con la maglia della Lazio. Sarà Ciro Immobile il pericolo numero uno per la difesa rossonera, chiamata agli straordinari per cercare di bloccare il bomber biancoceleste: l'attaccante, nel corso di questo campionato, è già andato in rete per ben 25 volte ed ha segnato quattro gol nelle ultime due partite. Toccherà a Tomori e Kalulu impedirgli di lasciare il segno anche domenica sera.

Sergej Milinkovic-Savic

Non sarà forse al meglio della condizione, ma Milinkovic-Savic dovrebbe essere della partita domenica sera. Il serbo è uno dei centrocampisti più completi del nostro campionato e sa farsi trovare sempre pronto anche in zona gol, come dimostrano le nove reti già realizzate in stagione. Attenzione soprattutto alla sua fisicità sui calci piazzati.

Mattia Zaccagni

Con Pedro non al meglio, potrebbe toccare a Zaccagni completare il tridente d'attacco con Immobile e Felipe Anderson. L'ex esterno del Verona ha trovato continuità nelle ultime settimane e le sue accelerazioni sono sempre in grado di mettere in difficoltà i diretti avversari. Guai, quindi, a lasciarli troppo spazio.