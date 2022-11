Lazio-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo aver sostituito l’amarezza della retrocessione dalla Conference League con la vittoria nel primo derby stagionale, la Lazio è ancora di scena all’Olimpico nel penultimo turno prima della sosta per i Mondiali. I biancocelesti, che hanno agganciato sul podio l’Atalanta sconfitta in casa contro il Napoli capolista, attendono la visita del Monza nel posticipo di giovedì sera, in un confronto inedito nel massimo campionato ma già andato in scena in diverse circostanze in B e in Coppa Italia. Proprio alla competizione che mette in palio la coccarda tricolore risale l’ultimo incrocio, datato 23 agosto 2006: match finito 1-1 ma risolto in favore dei biancocelesti dopo i calci di rigore. Diciotto, nel complesso, i confronti tra laziali e brianzoli, con cinque vittorie per parte ed otto pareggi. Favorevole ai capitolini il bilancio nelle sfide alle neopromosse: tredici vittorie e due pareggi negli ultimi quindici match giocati contro formazioni provenienti dalla serie B.

Lazio-Monza , le scelte di Sarri

Emergenza attacco per l’allenatore dei biancocelesti: i problemi al polpaccio mettono fuori gioco Zaccagni e sollevano dubbi sulla presenza di Pedro, con Immobile che potrebbe tornare tra i convocati ma fruibile con ogni probabilità solo per uno spezzone di partita. Probabile quindi il ricorso al tridente formato da Cancellieri, Felipe Anderson e Romero. A centrocampo rientra Milinkovic-Savic dopo la squalifica, in cabina di regia si sistemerà Cataldi mentre per l’altra maglia da titolare è ballottaggio tra Luis Alberto e Vecino, con Basic sullo sfondo a fare da terzo incomodo. In difesa, davanti a Provedel, si va verso l’utilizzo della coppia centrale composta da Romagnoli e Patric (favorito su Casale): più incertezza nel reparto degli esterni bassi, dove Lazzari è alle prese con un trauma contusivo alla spalla destra. In caso di riposo precauzionale, spazio ad Hysaj e Marusic. Come piano B, c’è l’utilizzo nel pacchetto offensivo di uno tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto, schierati in posizione avanzata.

Lazio-Monza , le scelte di Palladino

I dubbi del tecnico brianzolo sono per lo più legati al sostituito di Sensi, il quale sarà obbligato ad un lungo stop. Il casting vede quattro pretendenti: Barberis, sostituto naturale ma con qualità offensive meno spiccate, l’equatoguineano Machin e l’azzurrino Ranocchia, con Colpani – già a segno due volte questa stagione – a tentare la rimonta. Il resto della mediana vedrà Carlos Augusto sul binario sinistro, sul versante opposto Ciurria e Birindelli a duellare per un posto dal 1’ e Rovella più Pessina demandato ad avanzare tra le linee. Tra i pali Di Gregorio, schermato da un difesa a tre formata da Caldirola, Izzo e Merlon. Ballottaggio in avanti, con Caprari favorito per una maglia da titolare a cui si potrebbe affiancare Petagna, a scapito di Mota Carvalho e con l’iniziale esclusione anche di Gytkjaer.

Lazio-Monza , le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Romero, Felipe Anderson, Cancellieri. All. Sarri

Monza (3-4-3): Di Gregorio, Izzo, Marlon, Caldirola, Ciurria, Rovella, Barberis, Carlos Augusto, Pessina, Petagna, Caprari. All. Palladino

Lazio-Monza , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Monza sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre). Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del staellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.