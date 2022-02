Lazio-Napoli 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio perde in casa contro il Napoli per due a uno. La squadra di Sarri cade al 94esimo su un capolavoro di Fabian Ruiz. Rammarico per la squadra biancoceleste che crea tante occasioni (specie nel primo tempo) che non sfrutta, e soprattutto perché era riuscita all’88esimo con un gol fantastico di Pedro a pareggiare e recuperare lo svantaggio nato da l’ennesimo errore difensivo. Proprio la difesa è il costante tallone d’Achille biancoceleste. Questa volta è Patric con un pallone perso in malo modo a compromettere la partita della Lazio.

Il tabellino

Lazio (4-3-3): Strakosha 6,5; Marusic 5,5, Luiz Felipe 5,5, Patric 5 (dall’84’ Acerbi s.v.), Radu 5,5 (dal 71’ Hysaj 6); Leiva 6 (dall’84’ Basic s.v.), Milinkovic 6,5, Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 6,5 (dal 65’ Pedro 7), Zaccagni 6,5, Immobile 6. All.: Sarri 6,5.

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6,5; Di Lorenzo 5, Koulibaly 6,5, Rrahmani 6,5, Mario Rui 5,5; Demme 5,5 (dall’81’ Lobtka s.v.), Fabian Ruiz 7,5; Politano 6,5 (dall’81’ Ounas 6,5), Zielinksi 5,5 (dal 57’ Elmas 6,5), Insigne 7,5 (dal 96’ Juan Jesus s.v.); Osimhen 5,5. All.: Spalletti 7.

Marcatori: 88’ Pedro (L); 62’ Insigne (N), 94’ Ruiz (N).

Ammoniti: Radu (L), Immobile (L), Zaccagni (L), Ruiz (N); Mario Rui (N).

Arbitro: Di Bello.

Lazio - Napoli 1-2: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Lazio - Napoli 1-2 giocata domenica 27 febbraio sono disponibili su Sky Sport