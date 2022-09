Lazio-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lazio e Napoli si presentano all’Olimpico con la medesima voglia di riscatto dopo un pareggio deludente. I biancocelesti si sono fatti raggiungere in pieno recupero al “Ferraris” dalla Sampdoria, mentre i partenopei non sono andati oltre l’1-1 tra le mura amiche contro il neopromosso Lecce. Gara numero 162 della storia tra i due club (138 i confronti in Serie A, 21 in Coppa Italia e due nel torneo cadetto), con il bilancio leggermente favorevole ai campani che si sono imposti 62 volte contro le 49 della Lazio. Ma è soprattutto nell’analisi degli ultimi sette anni che emerge un dato poco confortante per la squadra capitolina: quindici le gare disputate dalla stagione 2015/2016, ben dodici le vittorie azzurre ed un pareggio. Per ambedue le formazioni sarà la prima sfida di una prima metà di settembre intensa: ai tre impegni di campionato si affiancheranno infatti le fatiche europee, che cominceranno per il Napoli contro il Liverpool e per la Lazio contro il Feyenoord.

Lazio- Napoli , le scelte di Sarri

La formazione biancoceleste che all’Olimpico affronterà gli azzurri non dovrebbe differire troppo dall’undici canonico. In difesa a protezione di Provedel – ancora preferito a Maximiano - ci saranno ancora Lazzari-Marusic come terzini e Romagnoli-Patric centrali. Più incertezza sulla linea mediana, dove reclamano spazio dal 1’ Marcos Antonio – in serrato ballottaggio con Cataldi – e Vecino, con l’uruguaiano che potrebbe soffiare la maglia da titolare a Luis Alberto. In attacco Immobile in mezzo, come esterni offensivi favoriti Zaccagni e Pedro su un Felipe Anderson che potrebbe subentrare dalla panchina.

Lazio- Napoli , le scelte di Spalletti

Dopo il robusto turn-over applicato in occasione dell’ultimo impegno casalingo contro il Lecce, il tecnico dei partenopei dovrebbe ritornare a proporre l’undici visto nelle prime uscite stagionali. Difesa a quattro con esterni Di Lorenzo e Mario Rui (qualche chance per Olivera) più Kim e Rrhamani coppia centrale. Anguissa, Lobotka e Zielinski comporranno il centrocampo mentre in attacco Lozano è favorito su Politano per il ruolo di esterno offensivo nel versante destro, con Kvaratskhelia sul fronte opposto ed Oshimen punta centrale. Meret in porta.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Lazio- Napoli , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Napoli sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.