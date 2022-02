Lazio-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sfida tra le due deluse dell’ultimo giovedì europeo, con le eliminazioni dall’Europa League - per mano rispettivamente di Porto e Barcellona - che restringono gli obiettivi stagionali di Lazio e Napoli. Padroni di casa che in classifica reclamano spazio nel lotto delle partecipanti alle prossime competizioni continentali, partenopei che proveranno a sfruttare le frenate di Milan e Inter per rilanciarsi nella lotta per il tricolore. La squadra di Spalletti ha il conforto della cabala: la Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più sfide in Serie A, 52 in 131 precedenti, con ben otto affermazioni partenopee nelle ultime 10 gare segnando ben 27 reti e subendone soltanto 10. La formazione capitolina dal canto suo ha perso solo 1 degli ultimi 25 incontri di campionato tra le mura amiche (contro la Juventus, lo scorso novembre) ed arriva a questa sfida a fronte di 5 risultati utili consecutivi ottenuti in casa in Serie A (che salgono ad otto allargando il conto a tutte le competizioni). Il tutto senza dimenticare, al netto di temi tattici e statistiche di sorta, il valore sentimentale che questa sfida rappresenta per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: sulla panchina del Napoli ha trascorso infatti tre stagioni (dal 2015 al 2018) durante le quali ha anche ottenuto una percentuale di vittorie del 69% (79 successi su 114 partite disputate) delle gare in campionato, record per un allenatore nella storia della società azzurra nel massimo campionato di calcio.

Lazio-Napoli , le scelte di Sarri

Un dubbio per reparto per il “Comandante” Sarri, legato alle imperfette condizioni fisiche di alcune pedine chiave nello scacchiere biancoceleste. In difesa, Acerbi è in gruppo ma non è scontato il suo impiego dal 1’: davanti a Strakosha si potrebbero quindi posizionare Patric e Luiz Felipe al centro e Marusic-Hysaj a presidiare le fasce con Radu a partire dalla panchina. A centrocampo un Cataldi acciaccato potrebbe passare la mano facendo posizionare Leiva al centro del reparto con Milinkovic Savic e Luis Alberto ai lati. In attacco, da verificare le condizioni di Pedro, schierato a sorpresa titolare nella sfida di Europa League contro la Lazio nonostante i problemi al tendine: la disponibilità di Zaccagni (out per squalifica giovedì) potrebbe consentire allo spagnolo un turno di riposo, con Immobile e Felipe Anderson a completare così il tridente offensivo.

Lazio-Napoli , le scelte di S pallett i

Il tecnico dei partenopei ha dichiarato in conferenza stampa che Oshimen sarà in campo: fronte d’attacco del Napoli che dovrebbe pertanto prevedere l’attaccante nigeriano come vertice offensivo innescato da Insigne, Zielinski (con Mertens come alternativa) e Politano che resta però in ballottaggio con Elmas. Diga mediana composta da Demme e Fabian Ruiz, mentre Ospina difenderà la porta schermato da una retroguardia a quattro formata da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati e la coppia centrale Rrhamani-Koulibaly. Ancora fermi ai box Anguissa, Lozano, e Malcuit, in ripresa Lobotka che figura nell’elenco dei convocati e potrebbe anche ritagliarsi minutaggio in corso d’opera.

Lazio-Napoli , le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Zielinski, Fabian Ruiz, Elmas, Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Lazio-Napoli , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Napoli sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.