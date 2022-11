Lazio, tra rabbia e un imminente doppio esame di maturità

E’ un lunedì di rumore e rabbia, in casa Lazio. Non necessariamente correlati, perché da una parte c’è il numero di decibel notevole causato dal tonfo casalingo con la Salernitana, che arriva dopo una striscia di risultati utili e manda in monte il progetto di salire al secondo posto in classifica. Dall’altra c’è il livore per quel giallo a Milinkovic-Savic, apparso completamente fuori luogo. Un cartellino che non “pesa” nell’economia della gara coi campani, ma nel prossimo derby sì, visto che sul capo del faro del centrocampo biancoceleste pesava una diffida pronta a trasformarsi in squalifica, e ad obbligare il serbo a fare da spettatore alla stracittadina contro la Roma di domenica.

Quella contro la Salernitana è stata la terza sconfitta stagionale per la Lazio. Interessante notare come ogni battuta d’arresto sia stato il trampolino per un periodo positivo: perché in campionato all’1-2 casalingo contro un Napoli attualmente “ingiocabile” hanno fatto seguito settimane all'insegna di vittorie e clean sheet (la porta di Provedel è restata inviolata per 620’, nel massimo campionato con la Lazio solo Marchegiani della stagione 1997/98 aveva fatto meglio con 745) che hanno proiettato la formazione di Sarri in zona Champions. Mentre in Europa League, dopo lo scivolone in Danimarca contro il Midtjylland, sono arrivati due pareggi ed una vittoria che attualmente pongono i biancocelesti in vetta al girone.

Spostando il discorso dal generale al particolare, quella capacità di reazione arrivata dopo una battuta d’arresto negli impegni seguenti non si è vista invece all’Olimpico contro i campani, offuscata dal nervosismo per aver chiuso la prima frazione in vantaggio ed aver in più di una circostanza sfiorato il 2-0, prima di prestare il fianco a rimonta e sorpasso. C’è poi l’ammonizione a Milinkovic-Savic, poco dopo l’1-2, ad aver contribuito ad accendere gli animi, nonché movimentato l’immediato dopo partita nel sottopassaggio. Incidente di percorso come in Danimarca? Possibile, ma contro la Salernitana la Lazio era passata a condurre chiudendo il primo tempo in vantaggio. Scarsa attitudine a ritrovare il bandolo della matassa una volta perso il vantaggio acquisito? Era in effetti capitato anche contro il Napoli, mentre nell’analisi del match contro lo Sturm Graz – pareggio dopo essere andati avanti due volte – pesa l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Poca propensione a gestire la pressione? Feyenoord per non abbandonare l’Europa League e derby nel menù della settimana, basterà quindi attendere poco per capirlo.

Ecco: sarà questa la settimana che farà, probabilmente, comprendere di che pasta è fatta la Lazio e soprattutto metterà alla prova la solidità del gruppo, prima in una gara chiave per il prosieguo del cammino continentale e poi in un match che si presenta da solo, che vale ben più dei tre punti che mette in palio. E che non vedrà tra i protagonisti sia Immobile, che sta proseguendo il cammino sulla strada del recupero ma non è ancora inseribile nella lista dei disponibili (ma qualcuno spera di vederlo tra i convocati per il derby), sia Milinkovic-Savic. Uscire da questo uno-due previsto dal calendario con due risultati positivi significherebbe aver compiuto quel salto di qualità fondamentale, dal punto di vista mentale, per guardare a qualcosa di importante. E trasformare rumore e rabbia in musica ed energia per tagliare traguardi ambiziosi.