Lazio da record negli scontri diretti. E intanto prendono forma le prime idee di mercato

Nove le giornate mancanti, sette al momento le lunghezze di vantaggio da gestire. Pur senza cadere nella tentazione di “schematizzare” numericamente la volata per conservare un posto nella Champions del prossimo anno, la Lazio comincia a fare due conti su quello che dovrà essere il traguardo in termini di punti per mettere al sicuro la partecipazione alla coppa europea più importante. Con tanto di riflettori puntati sul doppio impegno di San Siro, prima con l’Inter e poi con il Milan, partite che allo stato attuale delle cose rappresentano gli autentici scontri diretti per finire tra le prime quattro. Da affrontare, oltretutto, con il conforto di un rendimento nelle sfide di alta classifica pari solo a quello della capolista Napoli: dieci partite con le prime sette della classe e ventuno lunghezze a testa per partenopei e biancocelesti, frutto di sette en-plein e tre battute d’arresto. Un ritmo insostenibile per il resto della truppa – in questa speciale graduatoria c’è il Milan, terzo, a 14 punti – e che fa capire come il distacco dalla regina della Serie A abbia preso forma faticando nei match contro chi staziona nella seconda metà della classifica.

Volgendo lo sguardo al passato, da quasi venticinque anni la squadra in seconda posizione a nove turni dalla fine ha sempre vidimato il biglietto per la Champions. Statistica incoraggiante, ma che impone comunque di non abbassare la guardia considerando anche le esigenze di alcune delle prossime avversarie, affamate di punti nella corsa per evitare la retrocessione nella serie cadetta. In ballo, peraltro, c’è non solo il cospicuo gruzzolo garantito dalla principale competizione continentale, ma anche il miglior piazzamento mai raggiunto dai biancocelesti nell’era Lotito. Ecco perché, al netto di una prudenza comunque d’obbligo, l’occhio è comunque già rivolto al futuro: per rinforzare ulteriormente l’organico accontentando Maurizio Sarri e colmando quelle lacune numeriche e tattiche emerse nell’arco della stagione. Tre i nomi sul taccuino, uno per reparto: Fabiano Parisi nel pacchetto arretrato, Andrea Pinamonti come vice Immobile mentre per il centrocampo è vivo l’interesse per Mateus Uribe, trentaduenne centrocampista della nazionale colombiana (che lo ha visto indossare, nelle ultime due amichevoli di marzo, la fascia di capitano) in forza al Porto ma in scadenza di contratto a giugno.