Lazio, nel mercato invernale l'alba di una mini-rivoluzione?

Un inizio di 2023 poco brillante in relazione alle aspettative, ed un mercato che – al momento – potrebbe anche riservare colpi di scena poco preventivabili qualche settimana fa. Non c’è correlazione tra i rumors che raccontano di trattative (situazione che è ormai una costante, dodici mesi all’anno su dodici) e la falsa partenza di questi primi dieci giorni di gennaio, che ha portato in dote appena un punto nel pareggio casalingo con l’Empoli, il quale era stato preceduto dal passo falso al “Via del Mare” di Lecce. Ma ciò non toglie che tali indiscrezioni non siano di grande aiuto per ritrovare quella serenità necessaria a superare un momento non troppo positivo. Specie se al centro delle voci ci sia uno degli “imprescindibili” nello scacchiere di Sarri, come Sergej Milinkovic Savic, apparso peraltro poco brillante dopo il ritorno dalla trasferta dei mondiali qataregni con la maglia della nazionale serba.

Ad agitare le acque, la solita questione legata al rinnovo del contratto con il club biancoceleste, che scadrà a giugno 2024. Prolungamento che il “Sergente” non sembra intenzionato ad autografare, mettendo la Lazio nella condizione di valutare un’offerta per non perdere tra dodici mesi esatti il giocatore a zero. Il patron Lotito ha già sgomberato il campo da ogni possibile equivoco, con un “Non mi risulta” come risposta alla domanda sull’eventuale collocazione del serbo sul mercato. E d’altronde la valutazione corposa data al giocatore - 100 milioni di euro, forse esagerata – si configura come precisa volontà di privarsi del giocatore solo al cospetto di offerte praticamente irrinunciabili.

Ma i recenti sviluppi potrebbero modificare lo scenario: se Milinkovic Savic non dovesse recedere dalle sue posizioni, una cessione permetterebbe non solo di “fare cassa”, ma parallelamente di sbloccare l’indice di liquidità ed avere maggiori margini di manovra per operare sul mercato garantendo a Sarri i rinforzi necessari. La lista, in questo senso, è praticamente pronta: c’è sempre Ivan Ilic a rappresentare un profilo estremamente gradito per il centrocampo, mentre per il terzino mancante si continua a corteggiare Pellegrini attualmente all’Eintracht Francoforte. In avanti si guarda con interesse a Sanabria del Torino (operazione legata all’ingaggio da parte dei granata di Shomurodov) ma anche al catalano Ferran Jutglà, punta attualmente domiciliato al Club Brugge, nella serie A belga. Nel frattempo, Kamenovic ha salutato Roma accasandosi fino alla fine della stagione allo Sparta Praga. E la corte della Liga per Luis Alberto continua ad essere serrata, preludio ad un’operazione in uscita forse più rapida del previsto. Le novità, in questo senso, sono attese a breve.