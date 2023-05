Lazio, si valuta il dopo Milinkovic-Savic: Zielinski, Loftus-Cheek e Gedson Fernandes

Mai come quest’anno, le voci di una sua possibile partenza stanno tenendo regolarmente banco in casa Lazio. E se nelle passate stagioni, a scoraggiare i corteggiatori c’è sempre stata l’entità della cifra richiesta dal club biancoceleste, con il contratto in scadenza tra dodici mesi Milinkovic Savic, diventa, per forza di cose, uno dei pezzi pregiati del mercato. C’è infatti un prolungamento che sembra non incontrare particolare gradimento, una costanza a livello di prestazioni che lo pone di diritto tra i migliori interpreti del ruolo ed anche una maturità ormai raggiunta, non solo dal punto di vista anagrafico, per fare il salto verso un top club in grado di garantirgli palcoscenici ancora più importanti. Come la Champions, che la formazione di Sarri sta peraltro inseguendo ma che non costituirebbe, comunque, garanzia di permanenza. E il solo anno di contratto che lo lega alla capitale rende così meno elevata la cifra da corrispondere e maggiormente fattibile il colpo.

La Lazio ne è perfettamente a conoscenza, ed è anche per questo motivo che si sta cominciando a fare un passo oltre il Sergente. Un braccio di ferro non sarebbe consigliabile, né respingere al mittente a priori le offerte pervenute, col rischio di perdere l’occasione di monetizzare la sua cessione. La sensazione è che in società si preferisca una contropartita esclusivamente economica, sebbene la Juventus – già in passato interessata al centrocampista serbo – potrebbe mettere sul piatto un Dejan Kulusewski la cui permanenza a Londra, sponda Tottenham, sarà subordinata al riscatto legato ai piani del nuovo allenatore. La somma ricavata potrebbe quindi essere investita sull’erede di Milinkovic-Savic: piace sempre Zielinski, in procinto di trattare l’eventuale prolungamento col Napoli di un contratto in scadenza a giugno 2024, e in Premier quel Loftus-Cheek accostato più volte a club italiani (ultimo in ordine di tempo il Milan, dopo l’infortunio a Bennacer) ed in esubero al Chelsea che, con ogni probabilità, non eserciterà l’opzione per il rinnovo fino al 2025 dell’accordo il quale lega il ventisettenne al Chelsea fino al termine della prossima stagione.

Un’altra pista da battere è quella che porta a Gedson Fernandes, centrocampista centrale del Be?ikta?, finito nella lista della spesa di tanti club in giovane età, dopo le performance offerte con le varie selezioni giovanili portoghesi, ma successivamente uscito dai radar al termine di un anno e mezzo avaro di soddisfazioni in Premier League, con la maglia del Tottenham. La SuperLig turca è stata per lui occasione di riscatto: la positiva stagione con le Aquile di Istambul ha fatto nuovamente salire il suo indice di gradimento, con l’Ajax tra le pretendenti più accreditate. Nessuna concreta trattativa è stata intavolata, vista l’intenzione del club turco di non lasciarlo partire, ma in presenza di un’offerta di circa venti milioni, le cose potrebbero prendere una piega diversa.