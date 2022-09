Lazio, in Danimarca ed a Cremona per chiudere settembre in bellezza

La classifica sorride, seppur timidamente. In maniera meno sfacciata solo perché quel gol in pieno recupero a “Marassi” avrebbe ora fatto salire a quattro le vittorie in campionato, posizionando la Lazio a quota 13, un paio di scalini più su. Ma i motivi per mettere il segno “più” al bilancio biancoceleste dopo un mese di gare ci sono, estendendo il discorso ad esempio al bell’esordio in coppa contro il Feyenoord ed al modo in cui i risultati, in queste quattro settimane, sono maturati. Il progetto “sarriano” sta cominciando a portare i suoi frutti, dopo una semina – quella fatta nell’anno passato – che ha comunque permesso di raccogliere un quinto posto ed un’altra qualificazione all’Europa League. La solidità difensiva è una delle sorprese maggiormente piacevoli: in campionato due “clean sheet”, che assumono ulteriore valore se si considerano i notevoli cambiamenti nel cuore della retroguardia con tre dei quattro centrali cambiati e quello restato, Patric, divenuto da probabile partente alla volta della Liga a punto di riferimento del reparto arretrato.

C’è poi il discorso legato alla funzionalità delle rotazioni nell’undici di partenza. Diciannove i giocatori impiegati dal tecnico nelle ultime due sfide, entrambe vinte. Dettaglio non di secondaria importanza, viste le difficoltà incontrate nella stagione scorsa nelle sfide post-coppa scaturite anche da un turn-over risicato. Sarri ha pazientato prima di concedere una chance a Marcos Antonio e Casale, ed ha parallelamente lavorato per rilanciare un Hysaj finito dietro nelle gerarchie per un posto da titolare sulle fasce. Scelte che alla fine si sono rilevate azzeccate, e protocollo che verrà probabilmente anche applicato per Cancellieri e soprattutto per un Luis Maximiano uscito dai radar dopo l’erroraccio nella prima gara ufficiale.

Prima della sosta, la Lazio dovrà affrontare due trasferte: prima in Danimarca contro il Midtjylland per la seconda giornata del girone di coppa e poi a Cremona. Senza rientri alla base, per ottimizzare i tempi, e con la consapevolezza di dover ritinteggiare la formazione per fronteggiare alcune problematiche fisiche emerse dopo la sfida con il Verona. Zaccagni e Lazzari hanno accusato fastidi di carattere muscolare: problematico disporre il secondo, probabile che l’attaccante biancoceleste venga risparmiato e si punti a piazzare di nuovo tra gli abili ed arruolati Pedro, che è in linea con la tabella di recupero stilata dallo staff. Un mini tour de force che nasconde insidie, visto che i danesi sono a caccia di punti dopo essere rimasti all’asciutto nella partita inaugurale del torneo contro lo Sturm Graz, e la Cremonese dopo un poker di sconfitte ha cominciato a muovere la classifica fermando Sassuolo ed Atalanta. Sarri è allora pronto a “gattopardare” nuovamente la Lazio: cambiandone cioè il volto senza che cambi la sostanza. Ed ovviamente il tipo di risultato.