Lazio, le ultime novità di mercato e il nodo rinnovi

La settimana di sosta imposta dagli impegni delle nazionali, diventa per la Lazio quasi provvidenziale. Ci sono le scorie del derby da smaltire, quell’amarezza per la sconfitta nella stracittadina da metabolizzare a cui si va ad aggiungere il salto indietro in classifica, correlato al sorpasso della Roma e ad un quinto posto attualmente occupato dall’Atalanta avanti di due lunghezze (e con una partita ancora da recuperare). E con la tasto “pause” pigiato, tornano strettamente di attualità le vicende relative al mercato, con particolare riferimento alla difesa, infilata tre volte nel derby dopo un periodo passato a rappresentare il vero valore aggiunto della squadra di Sarri, come testimoniano i sei match disputati senza prendere gol dei primi otto previsti dal calendario di serie A da inizio anno.

Quello arretrato era il reparto che, nel corso della finestra invernale di trattative, sembrava aver maggior bisogno di ritocchi. Di sicuro, la retroguardia biancazzurra il prossimo anno avrà sembianze ben diverse da quella attuale. A partire dal portiere: per un Reina la cui permanenza sarebbe automatica in caso di qualificazione all’Europa, c’è uno Strakosha sul piede di partenza dopo la fumata nera al rinnovo dell’accordo che lega l’estremo difensore albanese alla Lazio fino a giugno, sebbene le prestazioni recentemente offerte abbiano sollevato più di un dubbio sull’opportunità di lasciare libero uno dei prodotti del vivaio biancoceleste. Sulla...lista della spesa ci sono Kepa, che Sarri ha avuto al Chelsea, ma anche – stando ai rumors provenienti dalla Spagna – il connazionale De Gea, in forza al Manchester United, però economicamente fuori portata. Più agevole potrebbe essere la strada che porta a Marco Carnesecchi, portiere dell’Under 21 di proprietà dell’Atalanta in prestito alla Cremonese. Contratto in scadenza tra un anno, ma spiragli per trattare e portarlo nella capitale in estate con un’offerta nell’ordine di una decina di milioni di euro.

Vento di cambiamenti anche nella linea difensiva, specie in considerazione dei rinnovi non andati a buon fine con Luiz Felipe (in Spagna danno già per certo l’accordo con il Betis) e Patric (che lo seguirà nella Liga, direzione Valencia), senza dimenticare un Radu che ultimamente si sta ritagliando più spazio ma il suo utilizzo è meno frequente a causa di reiterati problemi fisici. Oltre al nome di Nicolò Casale, già valutato per il mercato di gennaio, è sempre caldo quello di Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan, ma sull’elenco dei papabili figura anche Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea ma attualmente impegnato in Ligue 1 con la casacca del Lione. Sembra invece essere andata a buon fine l’operazione Adam Maruši?: il jolly montenegrino vestirà ancora il biancoceleste, sebbene non siano ancora stati resi i noti i dettagli del prolungamento.

Sul fronte uscite, c’è anche da registrare quella probabile di Sergej Milinkovi?-Savi?. Il vice-capitano biancoceleste resta sempre nei radar dei principali top club Europei, tanto nella Liga quanto in Premier. E come ogni estate, da diversi anni a questa parte, si inseguono le voci di una sua possibile partenza. La sensazione è che di fronte ad un offerta irrinunciabile, il centrocampista della nazionale serba possa effettivamente lasciare la Lazio, una scelta dolorosa ma utile a finanziare i prossimi movimenti in entrata nel mercato. E anche per risolvere lo stallo che si è creato in merito a quell’indice di liquidità che aveva congelato le operazioni in inverno, rendendole a senso unico con direzione uscita. Al 31 gennaio scorso la società era al di sotto della soglia permessa, a seguito dei controlli effettuati a fine settembre. L’aggiornamento sulla situazione è previsto per fine mese, quando saranno fatti nuovi controlli.