Lazio, obiettivo minimo e massimo per il finale di stagione

Il mese di febbraio rappresenta per la Lazio l’autentico spartiacque della stagione. Scontri diretti, Coppa Italia e doppio confronto di Europa League costituiscono gli esami da affrontare per dare un senso alla stagione, ma soprattutto per potabilizzare un ambiente inquinato dai malumori, dopo un mercato che non ha portato quelle sensibili migliorie nell’organico auspicate prima della finestra invernale di trattative. Al “comandante” Sarri, quindi, il compito di realizzare le frittelle più o meno con la stessa farina di inizio torneo, però con alcuni accorgimenti tattici ultimamente adottati – baricentro più basso, più velocità nelle ripartenze e maggior compattezza tra i vari reparti - che hanno sortito l’effetto di rendere il complesso biancoceleste più performante, ed anche più roccioso nelle retrovie. Se basterà a rilanciare le ambizioni della Lazio lo diranno le prossime settimane, che faranno anche luce sull’oggettiva utilità dei nuovi innesti Kamenovic e Jovane Cabral, arrivati a puntellare difesa ed attacco e – nelle intenzioni della società - funzionali in prospettiva, specie se la Lazio proseguirà la sua avventura nelle varie competizioni in cui è impegnata.

?Lazio, l'obiettivo minimo per il finale di stagione

Il primo traguardo è legato al piazzamento finale in campionato ed alla relativa qualificazione ad una coppa europea, ovvero il sesto posto. Nelle ultime dieci stagioni, i biancocelesti sono stati ricompresi nel lotto delle squadre italiane impegnate nelle competizioni internazionali ben otto volte, con i quarti di finale di Europa League sempre a costituire un ostacolo insormontabile. La fase a gironi di questa edizione 2021/2022, tutt’altro che agevole analizzando la Pool disputata con Galatasaray ed Olympique Marsiglia, è stata superata con...l’asterisco, e per accedere alla griglia ad eliminazione diretta servirà superare nel doppio confronto dei play-off uno scorbutico cliente come il Porto. In quanto al campionato, la concorrenza nella volata per assicurarsi almeno la sesta piazza che bisserebbe il risultato dell’anno passato è particolarmente agguerrita. E questo significa entrare nell’ordine di idee che per viaggiare in Europa bisognerà finire davanti alla Fiorentina, ma anche – e soprattutto - alla Roma. Aspetto, questo, che getta una bella manciata di pepe alla volata per le posizioni di rincalzo.

Lazio , l'obiettivo massimo per il finale di stagione

La previsione più ottimistica per l’epilogo della stagione dei biancocelesti è rappresentata da un quarto posto ancora, tecnicamente, alla portata. Impossibile? Probabilmente, se si considera che il pacemaker il quale regola l’andatura per l’aggancio alla zona Champions è rappresentato da una Juventus che tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 ha dato dimostrazione di aver trovato un passo costante e spedito. Facile, pertanto, evidenziare che rientrare nel gruppo che sgomita per assicurarsi l’Europa che conta di più bisognerà auspicare innanzitutto un rallentamento di chi sta ricoprendo il ruolo della lepre.

Ma due sono i fattori che potrebbero aiutare. Il primo è rappresentato dalla facilità mostrata dalla Lazio nel segnare, ed il riferimento al podio occupato in serie A nella graduatoria delle reti realizzate è un valore aggiunto, specie se a finalizzare le manovre offensive c’è quel Ciro Immobile autentica sentenza dell’area di rigore. Il secondo potrebbe essere costituito dalla progressiva metabolizzazione della filosofia sarriana, soprattutto nella corretta applicazione di una fase difensiva che ha fatto spesso acqua, ma che sta mostrando confortanti passi in avanti nelle ultime settimane. La continuità realizzativa, unita ad una minore permeabilità difensiva, potrebbe rappresentare quindi un ottimo cocktail per restare in corsa, eliminando al contempo quei viaggi sulle “montagne russe” del rendimento. Tanto in campionato quanto in Europa League, dove arrivare in semifinale assumerebbe le sembianze di autentica impresa.